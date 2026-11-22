El hombre contó que dos personas lo interceptaron durante la madrugada de este domingo para robarle el celular y que una de ellas le disparó cuando se resistió. Recibió el alta médica y decidió no hacer la denuncia.

Un hombre ingresó a la guardia del Hospital Regional durante la madrugada de este domingo con una herida de bala en la pierna derecha. Su madre lo llevó en un vehículo particular. Cerca de las 00:15, el personal del puesto sanitario dio aviso del ingreso y efectivos de la Seccional Séptima acudieron al hospital.

Alrededor de las 00:50, el herido les contó a los policías que caminaba por el cruce de Los Perales y Antonio Miroglio, en el barrio San Martín, cuando dos hombres lo interceptaron para quitarle el teléfono. Según su relato, al resistirse, uno de ellos sacó un arma y le disparó.

El hombre no dio una descripción de los agresores y expresó que no quería presentar una denuncia. El médico de guardia le hizo las curaciones y le dio el alta tras constatar que se encontraba en buenas condiciones. En el caso intervino el Ministerio Público Fiscal.