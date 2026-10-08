El campeón de la Liga Nacional de Básquet visita este jueves a San Lorenzo. El partido arranca a las 22:05 y televisa TyC Sports.

Gimnasia se presenta en Boedo en busca de una nueva victoria

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia visitará este jueves a San Lorenzo, por una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugará en el Polideportivo Roberto Pando, dará comienzo a las 22:05, será arbitrado por Fabricio Vito, Ezequiel Macías y Romina Morales, e irá televisado por la señal de TyC Sports.

El equipo, que conduce Pablo Favarel, viene de vencer de local a La Unión de Formosa por 92-86, y de esa manera, pudo festejar ante su gente el segundo triunfo en la temporada.

Por su parte, San Lorenzo, vuelve a contar con Gonzalo García, ex DT del “Verde”, más el retorno de Marcos Mata, Nicolás Aguirre, Eric Flor, Leonel Schattmann, entre otros.

Para Gimnasia, este será su tercer partido en la presente campaña, mientras que para el “Ciclón” de Boedo, representará el primero.

En la pretemporada, San Lorenzo jugó un cuadrangular, junto a Instituto de Córdoba, Santa Paula de Gálvez y Deportivo Suardi de Santa Fe.

También disputó amistosos con Argentino de Junín, La Unión y Platense. De esa manera, el elenco de Boedo llega con una intensa preparación y está listo para el debut.

En cuanto a la formación titular, San Lorenzo, que supo ser campeón de la Liga Nacional, saldría con Nicolás Aguirre, Eric, Flor, Marcos Mata, Antun Maricevic y Cli’Ron Hornbeak. También se encuentran Raynere Thornton, Leonel Schattmann, Lucas Gargallo, Santiago Calderón, Santiago Tallade, Valentino Nesci, Joaquín Actis y Thiago Roca.

Gimnasia, mientras tanto, seguramente salga con Emiliano Toretta, Felipe Inyaco, Martiniano Dato, Obijualum Okafor y Carlos Rivero.

Mientras que en el banco estarán Marcos Chacón, Sebastián Carrasco, Valentín Forestier, Benjamin Stevens, Gino Balbo, Segundo Lasarte, Natalio Santacroce y en el roster podría reaparecer Jesús Centeno.

Luego de este partido, Gimnasia se dirigirá hasta Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, para visitar el sábado a Racing. Mientras que el lunes, en Junín, cerrará su gira ante Argentino.

El regreso al Socios Fundadores, se producirá recién el miércoles 28 de este mes, día en que recibirá a Ferro Carril Oeste.

A LAS 18 JUEGAN LOS U21

Mientras tanto, este mismo jueves, pero a partir de las 18, se jugará el partido correspondiente a la Liga de Desarrollo. El “Verde” -noveno- viene de ganar, ajustadamente de local, ante La Unión 84-83 y de ese modo, se recuperó de dos derrotas que sufrió en el arranque de la actual temporada.

Para el “Ciclón”, mientras tanto, representará su primer juego.