El pívot senegalés de 2,06 metros de estatura conoció este miércoles al cuerpo técnico, a sus compañeros y luego cumplió la primera práctica con el plantel.

El pívot senegalés Amar Sylla cumplió este miércoles por la tarde su primera práctica con el plantel de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que se prepara para recibir el domingo a Boca Juniors por la Liga Nacional de Básquetbol.

El basquetbolista nacido en la ciudad Dakar, quien se formó en la cantera del Real Madrid de España, conoció a sus compañeros y luego inició sus entrenamientos con el plantel que dirige Pablo Favarel.

El único que sigue realizando tareas diferenciadas es el base Emiliano Toretta, que se recupera de un desgarro muscular en el pectoral derecho.

Además de Sylla, los que entrenaron fueron Sebastián Carrasco, Felipe Inyaco, Martiniano Dato, Anyelo Cisneros, Carlos Rivero, Obiajulum Okafor, Valentín Forestier, Marcos Chacón, Benjamin Stevens, y los juveniles Jesús Centeno, Gino Balbo, Segundo Lasarte, Yoscar Dinza, Natalio Santacroce, Benjamín Anríquez y Santiago Ivanoff.

De todos ellos, Dato y Rivero fueron convocados recientemente para la sumarse a la preselección argentina con miras a la 5ª Ventana FIBA clasificatoria rumbo al Mundial de Qatar 2027, mientras que Cisneros, fue citado para integrar la preselección de Venezuela de cara a los Pre-Clasificatorios al FIBA AmeriCup 2029.

En primer lugar, el plantel realizó lanzamientos al aro por el lapso de una hora, luego la parte física a cargo del ‘profe’ Lucio Maldonado y después sí dieron comienzo con la parte basquetbolística.

Gimnasia volverá a entrenarse este jueves, en horas de la mañana, para seguir con su preparación de cara al juego ante Boca Juniors a quien recibirá este domingo a las 20 en un Socios Fundadores que seguramente estará colmado.

El partido contra el “Xeneize” será controlado por los árbitros Fabricio Vito, Oscar Brítez y José Luis Lugli.