El pívot senegalés llega este miércoles a Comodoro Rivadavia y por la tarde tendrá su primera práctica con el “Mens Sana”.

Amar Sylla llegará este miércoles en horas de la mañana a Comodoro Rivadavia para, por la tarde, conocer a sus nuevos compañeros, al cuerpo técnico y cumplir luego la primera práctica en el plantel de Gimnasia y Esgrima.

Tras haberse solucionado trámites administrativos que le impedían dejar su país natal, el pívot senegalés de 2,06 metros de estatura y 25 años se sumará así al defensor del título para potenciar su juego interior, donde lo vienen haciendo el salteño Carlos Rivero y el canadiense Benjamin Stevens.

Con Sylla, Gimnasia tendrá su plantel completo, que se prepara con miras a recibir este domingo a Boca Juniors por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet.

Por otra parte, el equipo realizó en horas de la mañana una nueva e intensa práctica, de cara al partido que se jugará el domingo a las 20 en un Socios Fundadores que seguramente estará repleto.

Los que trabajaron fueron Sebastián Carrasco, Felipe Inyaco, Martiniano Dato, Anyelo Cisneros, Carlos Rivero, Valentín Forestier, Marcos Chacón, Obiajulum Okafor, Benjamin Stevens y los juveniles Jesús Centeno, Gino Balbo, Segundo Lasarte, Yoscar Dinza y Natalio Santacroce.

El base Emiliano Toretta continúa realizando tareas diferenciadas ya que se recupera de un desgarro muscular en el pectoral derecho y es la única duda de cara al partido ante el “Xeneize”.

El plantel volverá a trabajar este miércoles, pero esta vez lo hará en horas de la tarde -a las 18-, ya con la incorporación de su nuevo pívot Amar Sylla.

Por su parte, Boca Juniors tiene en duda a dos jugadores. Uno de ellos es su base José Vildoza, quien padece un síndrome vertiginoso, mientras que el otro es el alero Martín Cuello, que sufre un dolor agudo en la planta del pie y sería el más complicado de los dos.