Pablo Favarel: "estamos con ganas de revancha"

“Nos dolió el partido que perdimos con Oberá, ya que no queríamos ceder la localía”, afirmó el DT de Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

El plantel de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia cumplió este jueves una nueva práctica, con miras al juego del sábado de local ante Platense por la Liga Nacional de Básquetbol.

Los catorce jugadores que tomaron parte del entrenamiento fueron Sebastián Carrasco, Felipe Inyaco, Martiniano Dato, Anyelo Cisneros, Carlos Rivero, Marcos Chacón, Valentín Forestier, Obiajulum Okafor, Benjamin Stevens, Jesús Centeno, Gino Balbo, Segundo Lasarte, Yoscar Dinza y Natalio Santacroce.

El base Emiliano Toretta se recupera de un desgarro que sufrió en la zona del pectoral derecho, por lo que quedó descartado para el juego que se disputará este sábado a las 21 en el Socios Fundadores.

Luego de la práctica, el entrenador Pablo Favarel dialogó con El Patagónico. El DT rosarino habló del equipo, de lo que hay que mejorar de cara al partido ante el “Calamar”, como así también, se refirió a lo que significará la presencia de Federico Grun y Mauro Cosolito, dos campeones y excapitanes de Gimnasia

en la temporada 2025-2026, pero que ahora los tendrá que enfrentar.

“Estamos con ganas de revancha. Nos dolió el partido que perdimos con Oberá, ya que no queríamos ceder la localía, no lo queremos hacer. Queremos hacer de esta cancha una fortaleza”, sostuvo el entrenador del defensor del título.

“Me parece que tuvimos prácticamente el partido en el bolsillo, pero no lo pudimos cerrar, así que estamos con muchas ganar de revertir la derrota del último partido”, agregó.

De cara al encuentro con Platense y teniendo en cuenta los aspectos a corregir, Favarel afirmó que hizo hincapié “sobre todo en lo defensivo. Me parece que ahí no fue mucho lo que es nuestra identidad. Principalmente, es el tema de ser sólidos en el costado defensivo. En ataque, si bien no tuvimos un buen primer tiempo, después en el segundo y el tiempo suplementario estuvimos bien. Hicimos 92 puntos, pero el tema es que tenemos que volver a la solidez que tuvimos en Córdoba, que eso nos convierta en un equipo más peligroso y no lo pudimos contra Oberá”, admitió.

Y respecto a lo que el equipo tiene que mejorar, el también asistente técnico de la Selección Argentina manifestó: “Yo creo que el arranque del partido no fue bueno. Nos llevó dos cuartos acomodarnos, veinte minutos. Me parece que la energía no estaba. Oberá jugó cómodo, así que de arranque tenemos que ser más agresivos, y marcar nuestra impronta más temprano en el partido”, sostuvo.

Con relación a Platense, Favarel dijo: “Es un plantel muy peligroso, tiene un equipo que viene muy derecho con el tiro de tres puntos, por lo que hay que estar atento con su perímetro. Juegan a partir de Federico Grun principalmente, muchas acciones de pick and roll. Tienen algo en el poste bajo con Copes y con Burgos, así que, como te decía, ellos tienen sus armas y la nuestra tiene que ser que ellos tengan que trabajar mucho en el costado ofensivo para poder anotarnos, para que nosotros nos sintamos cómodos en el partido”, expresó.

Tras la exitosa gira por Córdoba, el plantel y cuerpo técnico regresaron muy felices por los tres triunfos, pero la nota negativa fue la lesión que sufrió el base Emiliano Toretta ante Independiente de Oliva.

“Emiliano tiene un desgarro muscular en la zona pectoral, así que va a estar un tiempito afuera mientras hace la recuperación. Obviamente no va a estar para el partido del sábado, veremos para el partido de Boca e iremos viendo cómo sigue su evolución. Pero, para el juego ante Platense está descartado”, adelantó.

Asimismo, Favarel también habló del partido que Platense perdió de local ante Peñarol. “Platense fue a remolque todo el juego, y después le metió un tremendo parcial de 18-0, que le dio la ventaja al partido. Parecía que se lo llevaban, después Peñarol terminó ganando el juego. Son muy complicados, hay que evitar que ellos se suelten en ataque porque cuando lo hacen, son más peligrosos. Así que nosotros tenemos que preocuparnos por ellos, pero primero ocuparnos por nosotros”.

Por otra parte, el entrenador también habló sobre Amar Sylla, el pívot senegalés que contrató el club, pero por cuestiones de documentación, su incorporación tardó más de la cuenta.

“Sylla hizo el trámite en la Embajada de Madrid, que es donde tiene domicilio, en España el 22 de octubre. Nos dijeron que teníamos que esperar alrededor de un mes, así que en estos días deberíamos tener novedades. Nosotros estamos con la expectativa de tenerlo acá y seguimos trabajando para que él llegue acá lo antes posible”.

Por último, Pablo Favarel se refirió a lo que significará tener de nuevo -esta vez con otra camiseta- a Federico Grun y Mauro Cosolito, dos jugadores que dirigió la pasada temporada y con los que se consagró campeón de la Liga Nacional.

“Es un orgullo tener a dos jugadores campeones acá. Dos jugadores que fueron muy importantes en el equipo que nos ayudaron a ganar, que fueron parte clave en el andamiaje del campeonato. Con muchas ganas de que la gente los reciba como se merecen y tener su justo reconocimiento”, sentenció.