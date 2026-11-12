El siniestro ocurrió este jueves alrededor de las 5:20 en la zona norte de Comodoro Rivadavia.

Una camioneta se incendió mientras circulaba por el puente del Rodríguez Peña

Un incendio vehicular movilizó durante las primeras horas de este jueves a efectivos policiales, Bomberos Voluntarios e inspectores de Tránsito Municipal, luego de que una camioneta Ford EcoSport comenzara a incendiarse mientras circulaba por el sector del puente del barrio Rodríguez Peña, en Comodoro Rivadavia.

El episodio se registró alrededor de las 5:20, cuando personal de la Comisaría de Mosconi recibió una alerta del Centro de Monitoreo que advertía sobre un vehículo en llamas sobre la traza vial.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el fuego afectaba a una Ford EcoSport, conducida por Néstor Hugo Paulete. Según manifestó el automovilista, el foco ígneo se habría originado a raíz de un desperfecto mecánico en la parte delantera del rodado.

Ante la emergencia, se solicitó la intervención de una dotación de Bomberos Voluntarios del Destacamento Nº 8, a cargo del sargento primero Carrizo, quienes realizaron las tareas de extinción y enfriamiento hasta controlar completamente las llamas.

En paralelo, inspectores de Tránsito Municipal trabajaron en el ordenamiento de la circulación y advirtieron a los conductores que transitaban por el sector para que lo hicieran con precaución.

De acuerdo con la información oficial, ninguno de los ocupantes del vehículo sufrió lesiones y la documentación reglamentaria se encontraba en el interior de la camioneta.

Una vez controlada la situación, la EcoSport quedó estacionada preventivamente a un costado de la ruta, a la espera de una grúa particular para su traslado.