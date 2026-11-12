Pampita en Luján: fue echada de la misa del Papa León XIV a los gritos

La presencia de Pampita en Luján terminó atravesada por un episodio de tensión antes de la ceremonia religiosa. Según el testimonio de una fiel que habló con LN+, varias personas corearon su rechazo a que permaneciera en el lugar. La conductora finalmente se retiró de ese sector, pese a que la mujer le ofreció acompañar a su grupo.

Carolina Ardohain había compartido que pasó la noche en la ciudad para poder ver de cerca al pontífice. Su llegada se produjo en una convocatoria que reunió a personas dispuestas a esperar durante muchas horas para conseguir una ubicación próxima a la Basílica. En ese contexto, su presencia despertó reacciones diferentes entre quienes estaban allí.

La entrevistada describió cuánto tiempo llevaban aguardando ella y otras mujeres: “Algunas de nosotras vinimos ayer a las 8 de la mañana, otras están acá desde el lunes”. Al mencionar lo sucedido con la modelo, tomó partido a su favor: “Estaba acá Pampita, pero la echaron. ¡Son unas envidiosas!“

Luego, la testigo explicó que el rechazo había surgido de otros asistentes. “La gente la echó. No la dejaron estar acá”, aseguró. Su relato ubicó el episodio durante la espera previa a la misa, en un sector cercano al templo, y atribuyó la salida de Pampita a la presión de quienes comenzaron a reclamar que se retirara.

Sobre el momento preciso del intercambio, dio más detalles: “Empezaron a cantar que se vaya, que se vaya". Esto pasó a eso de las 7 de la mañana. Por lo que sé ella apareció acá sola, con un grupo de gente”. La mujer no mencionó una intervención de personal de seguridad ni una disposición de los organizadores.

El episodio se conoció después de la controversia por la carpa VIP de la misa del lunes en Palermo. Pampita había estado entre las figuras que asistieron desde sectores preferenciales, junto con Yanina Latorre, Florencia de la V y Angie Landaburu. Aquella participación había generado cuestionamientos por las diferencias entre las ubicaciones de los invitados y las del resto de los fieles.

Sin embargo, el testimonio difundido en LN+ no permite establecer que ese antecedente haya sido el motivo concreto de los cánticos en Luján. Lo que la entrevistada sí sostuvo fue que intentó ofrecerle una alternativa para quedarse: “Yo le dije que le daba lugar, que podía venir acá con nosotras, pero se fue”.

De acuerdo con esa reconstrucción, Pampita decidió abandonar el sector aun cuando tenía una invitación para permanecer junto a otras asistentes. El relato da cuenta de su retiro de ese lugar antes de la celebración, aunque no precisa si después pudo seguir la misa desde otra ubicación.