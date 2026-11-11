Incautan dispositivos por una causa de abuso sexual infantil

Personal de la División de Investigaciones y Narcocriminalidad Puerto Deseado llevó adelante este miércoles un allanamiento y requisa personal en un domicilio de calle Cormoranes.

El procedimiento estuvo relacionado con una investigación iniciada a partir de un reporte Cyber Tipline remitido por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N.º 1 de esa misma localidad.

Vale señalar que el Cyber Tipline es el sistema centralizado operado por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) en Estados Unidos para recibir y gestionar denuncias sobre la explotación y el abuso sexual infantil en línea

A partir de dicha comunicación, se desarrollaron diversas tareas investigativas y diligencias de campo que derivaron en las medidas judiciales, ordenadas por la jueza subrogante, dra. Jesica Hernández.

La medida procesal, según se señala en el comunicado difundido por la DDI, arrojó resultados positivos, procediéndose al secuestro de dispositivos electrónicos de interés para la causa, los cuales quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente para la continuidad de las actuaciones.