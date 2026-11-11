El siniestro ocurrió este martes por la tarde en una propiedad del barrio Stella Maris.

Incendio en una vivienda deja a una joven de 19 años con quemaduras

Un incendio registrado este martes, alrededor de las 16:45 en una vivienda ubicada sobre la calle Raúl Onetto al 400, en el barrio Stella Maris, provocó importantes destrozos en el predio y dejó a una joven de 19 años con quemaduras en un brazo y una pierna.

El hecho ocurrió mientras efectivos de la Comisaría Seccional Tercera intervenían en una asistencia sobre la calle Código 920, en el citado barrio. En ese momento, los uniformados escucharon gritos de auxilio provenientes de la vía pública y acudieron rápidamente para verificar lo que sucedía.

Al salir, observaron una densa columna de humo que provenía de un terreno ubicado sobre Raúl Onetto al 400. Una vez en el lugar, constataron que el fuego afectaba la parte trasera de la propiedad.

De acuerdo con la información del procedimiento, la propietaria de la vivienda logró salir del inmueble junto a su hija, identificada como K. P., de 19 años. La joven presentaba quemaduras en el lado derecho de su cuerpo, particularmente en un brazo y una pierna, producto del avance de las llamas.

Ante esta situación, se solicitó la presencia de una ambulancia, que trasladó a la damnificada al hospital para recibir atención médica.

En tanto, personal de Bomberos Voluntarios intervino con las autobombas 58 y 59 para combatir el incendio y controlar la propagación del fuego.