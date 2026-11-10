Casa del Chubut recibió a jóvenes que viajaron por el Papa

La representación oficial del Gobierno del Chubut en Buenos Aires fue sede de un gran evento que congregó a más de 250 personas.

Con el apoyo logístico y operativo brindado por el Gobierno Provincial y la Fundación Banco del Chubut, se desarrolló este martes en la Casa del Chubut un multitudinario evento que congregó a más de 250 jóvenes que viajaron desde distintas localidades de la provincia hacia Buenos Aires para encontrarse con el Papa León XIV y acompañar al Sumo Pontífice en diversas actividades durante su visita apostólica a la Argentina.

El encuentro se llevó a cabo en horas del mediodía en la sede de la representación oficial del Gobierno del Chubut y fue coordinado por el director general de la Casa del Chubut, Federico Puratich.

Los jóvenes chubutenses que llegaron a Buenos Aires participaron este martes de la Vigilia de los Jóvenes con el Papa León XIV en el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio de Palermo, mientras que este miércoles se trasladarán a Luján para asistir a la misa que oficiará el Sumo Pontífice en la Basílica de la ciudad bonaerense.

Se trata de jóvenes provenientes de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Rawson y Esquel, entre otras localidades de la provincia. El viaje pudo concretarse a partir de un fuerte apoyo logístico y operativo del Gobierno Provincial, con la colaboración del Banco del Chubut.

Marianela, una de las jóvenes que participó del encuentro, contó: “Nosotros formamos parte de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Comodoro Rivadavia. Somos de Comodoro y de la zona oeste porque la Diócesis incluye también a localidades cercanas como Sarmiento y Río Mayo, entre otras”.

Agregó además que “estamos muy emocionados de participar con los jóvenes, de escuchar los mensajes que tiene el Padre para nosotros, y también de poder llevarlo a nuestra Diócesis, a nuestros lugares, a nuestras parroquias, de todo lo que nos llenemos hoy, poder compartirlo también en nuestro lugar”.

Marianela señaló que “queremos llevar a todos lados las palabras del Padre. León XIV continúa con este mensaje, que ya había promovido Francisco, de ir a las periferias, ayudar a la gente más humilde, a los descartados, como decía Francisco”.

Y añadió: “Tenemos que ponernos las zapatillas, el jean, arremangarnos y salir, que para eso también estamos los jóvenes. Nosotros hoy tenemos unas remeras con el lema que nos identifica, que es ‘Simples Servidores’. Nos identificamos también mucho con el servicio, con estar pendientes de lo que necesitan nuestras comunidades”.

La chubutense subrayó que “muchos jóvenes han vuelto a la Iglesia, a Dios en realidad. Tenemos muchos referentes como el Papa, como nuestros obispos, incluso la gente de las redes empieza a movilizarse en la Iglesia y hablar en el nombre de Dios. Eso también ayuda mucho para poder llegar a la gente, sobre todo a los jóvenes”.

Para finalizar, la joven comodorense le agradeció al Gobierno Provincial: “Hoy nos han recibido muy bien acá en la Casa del Chubut, fue un encuentro muy lindo y fue excelente para nosotros también encontrarnos con todos los chubutenses que vinimos con la delegación acá a Buenos Aires, poder conversar entre nosotros, estamos muy agradecidos”.