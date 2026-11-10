Fue declarado culpable por seis hechos de abuso sexual intrafamiliar y quedó en prisión

El veredicto fue emitido por unanimidad por un jurado popular durante un juicio realizado el pasado viernes.

Un jurado popular declaró culpable por unanimidad a D. A. A. por seis hechos de abuso sexual intrafamiliar, en el marco de un juicio realizado el pasado viernes 6 de noviembre. Tras conocerse el veredicto, el juez penal Jorge Odorisio hizo lugar al pedido de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva del imputado por seis meses o hasta que la sentencia quede firme, lo que ocurra primero.

Luego de los alegatos finales de la Fiscalía y la defensa, el jurado pasó a deliberar y resolvió declarar al acusado culpable de todos los hechos que se le atribuían, tal como lo había solicitado el Ministerio Público Fiscal.

En concreto, fue encontrado culpable de tres hechos de abuso sexual simple agravado por ser cometido contra una menor de edad y aprovechando una situación de convivencia preexistente; un hecho de abuso sexual gravemente ultrajante, bajo la misma circunstancia agravante, y dos hechos de abuso sexual con acceso carnal, también agravados por haber sido cometidos contra una menor de edad en el marco de una convivencia preexistente.

Tras conocerse el veredicto, la fiscal María Laura Blanco solicitó que se dicte la prisión preventiva de D. A. A. al considerar que existe peligro procesal de fuga. En ese sentido, requirió que la medida se extienda por seis meses o hasta que la sentencia quede firme, lo que suceda primero.

Por su parte, la defensora oficial María de los Ángeles Garro se opuso al planteo y sostuvo que su asistido había concurrido a todas las audiencias a las que fue convocado, por lo que consideró que no existían motivos para presumir un riesgo de fuga. En consecuencia, pidió que permanezca en libertad hasta que la sentencia quede firme.

De manera subsidiaria, la defensa propuso que se le impongan presentaciones semanales ante la Oficina Judicial y la prohibición de salir de la ciudad.

Finalmente, el juez penal Jorge Odorisio compartió los argumentos de la Fiscalía y resolvió dictar la prisión preventiva del acusado por un plazo de seis meses o hasta que la sentencia quede firme, lo que ocurra primero.

La próxima instancia será la audiencia de cesura o imposición de pena, prevista para este jueves, cuando se determinará la condena que deberá cumplir el imputado.