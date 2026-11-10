Jorge Macri: "Las medialunas y budines estuvieron de más"

El mandatario porteño buscó minimizar las críticas que hubo por la ostentación y la zona exclusiva para famosos.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, intentó minimizar la polémica que se generó por la zona VIP exclusiva para famosos, empresarios y políticos en la misa del Papa León XIV en Palermo; aunque admitió que hubo algunos excesos en el catering que se sirvió.

"Revisando todo lo que se hizo en un evento tan grande, me parece que las medialunas y los budines estuvieron de más, yo no lo hubiera puesto, alcanzaba con agua y un café para la espera", sostuvo en diálogo con radio Mitre.

El mandatario porteño contó que se trató de "un evento excepcional" y que por eso tomaron la decisión de poner varias carpas para los miembros de la iglesia católica y para los trabajadores, quienes debían estar allí varias horas antes en el lugar porque se cerraba el acceso.

"Tampoco fue una cosa de un lujo descomunal como se plantea. Probablemente las medialunas y budines estuvo de más, alcanzaba con un lugar de espera para ir recibiéndolo", insistió Macri.

La presencia de personalidades de la televisión, modelos, políticos y dirigentes del sector privado, que vieron de cerca la primera celebración que el Sumo Pontífice brindó en la Argentina en una zona exclusiva generó controversias, críticas, y hasta un pedido de interpelación en el Congreso.

El diputado Esteban Paulón presentó un pedido de información para que el Gobierno brinde explicaciones sobre los invitados VIP en la misa de León XIV.

La presentación busca que la secretaria General de la Presidencia Karina Milei y al canciller Pablo Quirno concurran al Parlamento para explicar por el espacio reservado que armaron para participar cómodamente del evento en el Monumento de los Españoles.

“En el Gobierno nacional y el de la Ciudad no entendieron absolutamente nada de lo que significaba la llegada de León XIV al país ni su mensaje”, posteó el legislador nacional en su cuenta de X. Y agregó: “¿Quién los invitó, con qué criterio y, sobre todo, quién pagó este chiste?”.

En tanto, Marcela Pagano denunció a través de redes sociales que la misa del Papa en Palermo "no fue gratis para los fieles".

"Mientras muchos fieles aguardaban a cuadras de distancia, viajando días para poder acercarse al Santo Padre, la farándula VIP argentina comía un catering pago con la de los contribuyentes. Jefatura de Gabinete contrató a DF Entertainment S.A. por $8.690.000.000", posteó la diputada en X.

Allí cuestionó la forma de contratación directa "por urgencia", cuando se sabía de la visita de Su Santidad desde principios de año, y sobre la elección de la productora de DF Entertainment que "quedó a cargo del servicio integral de seguridad y del control de accesos".