León XIV encabezó una histórica misa en el Monumento de los Españoles

El Papa fue recibido en Palermo por una de las mayores movilizaciones populares que se recuerden en la Argentina.

El papa León XIV encabezó este lunes su primera misa en la Argentina ante una multitud que se congregó en las cercanías del Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, donde se montó el escenario principal con el altar. Muchos fieles habían pasado la noche allí, a la espera de una celebración que fue vivida con emoción y fervor.

Fue una de las mayores movilizaciones populares de la historia del país. Fuentes de la comitiva vaticana la destacaban, además, como la misa más multitudinaria encabezada por León XIV.

En su homilía, el Papa exhortó a las familias a ser las protagonistas de la búsqueda de Cristo y reconoció los desafíos que afrontan. “Nuestras familias viven a menudo situaciones complejas: la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares”, dijo.

En diferentes momentos de la homilía, León XIV se mostró emocionado al mirar hacia los fieles.

De cerca lo escuchaban el presidente Javier Milei y su gabinete en pleno, sentados a un costado, debajo del escenario. También, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Eran parte de los 3000 invitados especiales.

Decenas de obispos concelebraron la misa con León XIV, que estuvo escoltado por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y el cardenal Mario Poli.

Tanto arriba como abajo del escenario se multiplicaban párrocos, obispos, diáconos y monjas de distintas congregaciones. En la última parte del sector reservado a invitados se destacaban las hermanas de la orden de la Madre Teresa de Calcuta, que se saludaron muy emocionadas en el momento de darse la paz. Eran fácilmente reconocibles por sus hábitos blancos con rayas celestes.

Durante la ceremonia y antes, los fieles vivieron con mucha intensidad el recuerdo del papa Francisco, el argentino Jorge Bergoglio, predecesor de León XIV. “Nuestro amado Papa Francisco, que fue obispo de esta ciudad, lo expresó con pasión –dijo el Santo Padre-: ‘La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu”. La idea de la familia como motor de la fe fue central en el mensaje de León XIV. Antes del inicio de la misa, se desató una ovación cuando nombraron por altoparlantes a Francisco, que falleció sin haber visitado la Argentina como papa.

La misa comenzó cerca de las 11:30. Antes, cantó la artista Soledad Pastorutti y su versión del “Aleluya” despertó la emoción en los presentes.

León XIV llegó desde Claypole, en el sur del conurbano bonaerense, donde a primera hora visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione. Las pantallas gigantes montadas en Palermo mostraron imágenes del Sumo Pontífice allí. También transmitieron su arribo a la zona del Monumento de los Españoles. Grandes y chicos lo vivaron a lo largo de los dos kilómetros que recorrió a bordo del papamóvil; muchos entre llantos. Hacían flamear banderas papales y argentinas. Las banderas también se multiplicaban en autos, mochilas y balcones.

La escena se completó con el cielo azul de un día completamente despejado y el blanco de los más de 2500 curas que desde temprano empezaron a prepararse para dar la comunión en las calles.