Icardi negó la agresión a su hija y su defensa cuestionó el allanamiento

La Justicia le concedió la eximición de prisión, mantuvo la restricción de acercamiento y contacto con su hija y le ordenó presentarse ante el juzgado en cinco días.

Mauro Icardi negó haber golpeado a su hija mayor, en el marco de la causa por presuntas lesiones leves agravadas. El futbolista compartió en sus historias de Instagram un comunicado de sus abogados, quienes expusieron su versión del episodio y cuestionaron el procedimiento en la casa que comparte con la China Suárez en el barrio privado La Isla, en Nordelta.

La defensa sostuvo que el servicio de emergencias que atendió a la niña no constató lesiones y atribuyó la referencia posterior a su rodilla a una lesión previa. Los abogados también cuestionaron la exposición de las hijas de Icardi y Wanda Nara en la disputa familiar y pidieron a los medios que respeten su intimidad y su identidad.

Durante el allanamiento se secuestraron una computadora y un teléfono celular. Los letrados consideraron que bastaba con ordenar la entrega de los equipos, una alternativa que, según indicaron, contempla el artículo 227 del Código Procesal Penal bonaerense. También cuestionaron la celeridad del operativo y argumentaron que las herramientas forenses permiten recuperar información borrada.

Los abogados pidieron que la Fiscalía mantenga ambos dispositivos bajo su custodia hasta que se realicen las pericias y que evite entregarlos a la otra parte para preservar la prueba. Según la defensa, el análisis de los equipos permitirá contrastar su versión con la que trascendió públicamente.

Ante las versiones sobre una posible detención, la defensa aseguró que no hay una orden vigente contra el futbolista. El Juzgado de Garantías le concedió este domingo la eximición de prisión en la causa. La restricción de acercamiento y contacto con su hija sigue vigente por 45 días e Icardi deberá comparecer ante el juzgado dentro de los próximos cinco días.