Despistó frente al Hospital Militar y el test de alcoholemia arrojó 2,27 g/L

En KMm 8 un VW Gol sufrió importantes daños en la parte delantera y terminó con uno de sus neumáticos rotos. El conductor no sufrió lesiones.

Un siniestro vial se registró este domingo por la mañana en la zona norte de Comodoro Rivadavia, cuando el conductor de un Volkswagen Gol perdió el control del vehículo y protagonizó un despiste frente al Hospital Militar, en Kilómetro 8.

Como consecuencia del accidente, el automóvil sufrió importantes daños en su parte delantera y una de sus cubiertas terminó rota. Pese a la magnitud de los daños materiales, no se registraron personas heridas.

Tras el episodio, personal policial intervino en el lugar y realizó las actuaciones correspondientes. Durante el procedimiento, el conductor fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó un resultado de 2,27 gramos de alcohol por litro de sangre.

La medición confirmó que el automovilista circulaba con una elevada graduación alcohólica, muy por encima de los parámetros permitidos por la normativa de alcohol cero vigente en Chubut.

Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias que provocaron la pérdida de control del vehículo.

El hecho vuelve a poner en evidencia la preocupación por la conducción bajo los efectos del alcohol, en una jornada en la que se registraron otros episodios viales con conductores que dieron positivo en los controles de alcoholemia.