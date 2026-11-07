Nuevo paro universitario por espacio de una semana

La medida de fuerza convocada por CONADU Histórica se desarrollará del 12 al 18 de noviembre y afectará las actividades en la UNPSJB.

La Confederación Nacional de Docentes Universitarios Línea Histórica (CONADU Histórica realizó el viernes su Congreso Extraordinario para deliberar sobre el plan de acción gremial en el último tramo del año y resolver las medidas que emergen de las asambleas y diferentes consultas en todo el país.

Ochenta y un congresales de las asociaciones de base de todo el país, entre ellos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, resolvieron por unanimidad dar continuidad el plan nacional de acción gremial, poner en consulta nacional la afectación de los exámenes en diciembre y comenzar la discusión de las medidas para el inicio del 2027 si el Gobierno nacional sigue incumplimiendo la Ley de Financiamiento Universitario.

El Congreso resolvió por amplia mayoría sostener un paro de una semana, del 12 al 18 de noviembre de 2026, y por unanimidad un paro de 24 horas el día en que se trate el Presupuesto 2027 en el Congreso de la Nación.

"Nuestra Federación exige el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y el pago de la deuda salarial que el Estado nacional mantiene con la docencia universitaria y preuniversitaria, en abierto incumplimiento de la medida cautelar dictada por la Justicia", señala su informe de prensa.

"El Congreso rechazó por insuficiente el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo Nacional y reclama una asignación presupuestaria que respete la Ley de Financiamiento Universitario la", subraya.