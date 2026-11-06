Continuarán en prisión preventiva por seis meses, hasta que se eleve a juicio la causa por el asesinato del vendedor ambulante Ariel Cardoso.

Los Durán seguirán presos por el homicidio en la estación de servicio

Durante la mañana de este viernes se concretó la audiencia de revisión de la prisión preventiva por el homicidio de Ariel Nicolás Cardoso, acontecido el sábado 5 de octubre de 2025.

La causa tiene como imputados a los hermanos Branco, Tiago y Uriel Durán.

Las representantes de fiscalía pidieron que se mantenga la prisión preventiva que pesa sobre los tres imputados ya que no se ha producido ninguna modificación de los motivos por los cuales se dictó la misma. En tanto que la defensa no planteó objeción al mantenimiento de la medida.

La fiscal Verona Dagotto, acompañada por la funcionaria Leila Ritta, requirió que se mantenga la prisión preventiva que pesa sobre los tres imputados Branco, Tiago y Uriel Duran en base a la gravedad del hecho y la existencia de los peligros de fuga y entorpecimiento de la investigación. Por la expectativa de pena, que en caso de recaer condena será de cumplimiento efectivo. También por el comportamiento de los imputados de no estar a proceso, continuó la fiscal.

La acusadora pública planteó que la situación procesal ha cambiado, existe base probatoria para elevar la causa a juicio y ya se presentó la acusación pública del caso.

Fundamentó que la pluralidad de imputados podría influir sobre testigos. Y calificó el mantenimiento de la medida de coerción como razonable y proporcional al hecho imputado.

Así, la fiscal Dagotto solicitó que se mantenga la prisión preventiva de los tres imputados por seis meses, o hasta que finalice la audiencia preliminar.

El defensor particular Guillermo Iglesias admitió que “existe peligro de fuga y que no es ningún renunciamiento”.

Sostuvo que la fiscalía ha construido un caso sólido, pero el mismo va a terminar como lo propone la defensa, con la división de roles.

Trascartón, no planteó objeción al mantenimiento de la medida.

Finalmente, el juez penal Alejandro Soñis, resolvió mantener la prisión preventiva que pesa sobre los tres imputados Branco, Tiago y Uriel Durán por seis meses o hasta la audiencia preliminar, lo que ocurra primero. Esto en base a la existencia de los peligros de fuga y entorpecimiento, como lo mencionara la fiscalía.

HOMICIDIO EN EL SURTIDOR

El caso investigado aconteció el sábado 5 de octubre de 2025, aproximadamente a la 01.40, cuando según la acusación de la Fiscalía, los hermanos Tiago, Branco y Uriel Durán, arribaron a la estación de servicio Rodrigo, ubicada en Yrigoyen y Pellegrini, a bordo de un Fiat Punto Essence, de color rojo y vidrios polarizados.

El auto era conducido por Uriel Durán quien se estacionó en la zona de parking.

Según la Fiscalía, habían acordado previamente que acabarían con la vida de Ariel Nicolás Cardozo, Federico Daniel Mujica y una tercera persona. Fue así que observaron a los tres que se encontraban en ese lugar realizando venta ambulante en el acceso al “Servicompras”.

Por ello y con el fin de ejecutar el plan complotado es que Uriel Durán descendió del vehículo, accedió al salón de compras y luego de unos segundos salió y se dirigió dónde se encontraban los vendedores ambulantes. Allí, dialogó con Ariel Cardozo a quien bajo la excusa de comprarle medias y repasadores que este vendía, los invitó a acercarse a su vehículo para efectivizar la compra, logrando su propósito.

Una vez ubicados al costado del vehículo de Durán descendieron de la parte trasera Tiago y Branco, increpando los tres, a quienes les dijeron: “a ustedes los estábamos buscando”.

Luego, Branco y Tiago extrajeron armas de fuego de calibres 40 y 9 mm, y con claras intenciones de causarles la muerte y cumplir con el plan acordado, Branco Durán efectuó cuatro disparos contra Federico Mujica, causándole lesiones en cuello y tórax, mientras que Tiago Durán disparó dos veces contra Ariel Cardozo, impactando uno de los proyectiles en su cabeza, provocándole la muerte por “traumatismo encéfalo craneano” a los pocos minutos.

En tanto, la tercera persona logró escapar antes de que iniciaran los disparos.

Luego del accionar descripto, los Durán se subieron al rodado y huyeron del lugar, tomando Hipólito Yrigoyen en dirección Sur.

La Fiscalía calificó provisoriamente el caso como “gomicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por haber sido cometido con armas de fuego, un hecho consumado y otro en grado de tentativa, ambos en concurso real”, en calidad de “coautores” para Tiago, Branco y Uriel Durán.