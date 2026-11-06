El accidente ocurrió durante la madrugada de este viernes en Rivadavia y Viamonte. El motociclista tenía 1,04 gramos de alcohol por litro de sangre, circulaba sin seguro y tenía la licencia de conducir vencida.

Chocó contra una camioneta y el test de alcoholemia reveló que estaba borracho

Un motociclista de 33 años protagonizó un accidente de tránsito durante los primeros minutos de este viernes 6 de noviembre. Tras chocar contra una camioneta, se comprobó que conducía bajo los efectos del alcohol y sin la documentación obligatoria.

El hecho ocurrió alrededor de la medianoche, en la intersección de avenida Rivadavia y Viamonte, donde una motocicleta Yamaha YBR 125 colisionó con una Ford EcoSport conducida por una mujer de 56 años.

Personal de la Comisaría Segunda acudió al lugar luego de recibir el aviso del Centro de Operaciones Policiales y solicitó una ambulancia para asistir al motociclista.

Afortunadamente, el hombre no presentaba lesiones de gravedad y, tras ser examinado por personal médico, se determinó que no era necesario trasladarlo al Hospital Regional.

Dio positivo en alcoholemia y le secuestraron la moto

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que el conductor de la motocicleta circulaba sin seguro obligatorio y con la licencia de conducir vencida.

Ante estas irregularidades, se convocó a inspectores de Tránsito Municipal, quienes realizaron los correspondientes controles de alcoholemia.

El resultado fue contundente: el motociclista tenía 1,04 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que la conductora de la camioneta registró 0,00 g/l.

Como consecuencia, los inspectores labraron el acta de infracción correspondiente por alcoholemia positiva, falta de seguro y licencia vencida.

Finalmente, se dispuso el secuestro de la motocicleta, que fue trasladada al corralón municipal de Kilómetro 4. El procedimiento contó con la intervención de personal de la Comisaría Segunda y agentes de Tránsito Municipal.