El club difundió imágenes y señaló que un grupo de simpatizantes ingresó al campo del Estadio Municipal de Kilómetro 3. Se esperan precisiones oficiales sobre posibles lesiones y demorados.

Newbery denunció una invasión de hinchas de Huracán para agredir a sus jugadores

El Club Atlético Jorge Newbery denunció que un grupo de hinchas de Huracán vulneró los accesos del Estadio Municipal de Kilómetro 3 e ingresó al terreno de juego para agredir físicamente a sus futbolistas.

La institución hizo pública la acusación a través de sus redes sociales oficiales, donde compartió imágenes del episodio ocurrido durante el fin de semana en Comodoro Rivadavia.

Según lo señalado por el club, los simpatizantes irrumpieron en el campo con la intención de atacar a los jugadores del conjunto "aeronauta".

Al momento de difundirse la denuncia, se aguardaba información de las fuerzas de seguridad a cargo del operativo preventivo para establecer si hubo futbolistas o personal con lesiones de gravedad y si se registraron demorados tras los disturbios.