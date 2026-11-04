Medio centenar de jubilados se movilizó al PAMI

Más de cincuenta personas se movilizaron este miércoles en Comodoro Rivadavia por medicamentos, insumos y demoras en las prestaciones.

Tras seis meses de espera por una respuesta a su petitorio, jubilados de Comodoro Rivadavia presentaron un pronto despacho en la sede del PAMI de calle Saavedra. La concentración reunió este miércoles a más de cincuenta personas, con acompañamiento de dirigentes y delegaciones de Puerto Madryn y de gremios locales como Camioneros y Petroleros.

Los reclamos se centraron en las dificultades para acceder a medicamentos, la falta de cobertura de insumos básicos y las demoras en las prestaciones médicas. Los manifestantes exigieron mejoras en la atención y anunciaron que preparan una presentación judicial si el organismo continúa sin contestar.

"Estamos reclamando un mejor servicio, la medicación y todo lo que nos merecemos", expresó Fabián Pereyra, referente de los jubilados en Comodoro Rivadavia, antes de ingresar al edificio.

Para entregar el pronto despacho, tres jubilados fueron recibidos por la referente local del organismo. A la prensa se le prohibió el ingreso a ese encuentro.

Pereyra explicó que la presentación da continuidad al petitorio entregado hace medio año. Luego de aguardar un tiempo prudencial, anticipó, el siguiente paso será un amparo judicial. "Hace seis meses que lo presentamos y no hubo respuesta", sostuvo.

Los jubilados ratificaron que permanecen en estado de alerta y que profundizarán el reclamo en el ámbito judicial si no reciben una contestación oficial en el corto plazo.