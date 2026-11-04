Inauguran segunda etapa del alumbrado público del Camino Roque González

La obra, ejecutada por el Municipio junto a la SCPL, incorpora 81 luminarias LED y nueva infraestructura eléctrica, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y peatonal y optimizar el servicio en el sector.

Este jueves se llevará adelante la inauguración de la segunda etapa de la obra de alumbrado público del Camino Roque González, ejecutada por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia junto a la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL).

La intervención, financiada por el Municipio en el marco del convenio de cooperación entre ambas instituciones, tiene como objetivo mejorar la infraestructura eléctrica y las condiciones de iluminación del sector, brindando mayor seguridad vial y peatonal a quienes transitan por la zona.

Los trabajos contemplaron la ejecución de una nueva infraestructura eléctrica, con la instalación de una línea aérea de media tensión, una subestación transformadora de 200 kVA y una red de baja tensión. Además, se colocaron 81 columnas metálicas y 81 luminarias LED de 150 watts, que permitirán optimizar los niveles de iluminación, mejorar la eficiencia energética y reducir los costos de mantenimiento.

Desde el Municipio se informó que en menos de 30 días se finalizarán los trabajos de pintura y señalización vial, que complementarán esta intervención y contribuirán a mejorar las condiciones de circulación en el sector.