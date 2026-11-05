Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal tras 23 años

El anuncio de uno de los mejores jugadores de la historia se dio a través de una carta: “Ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de la selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, de defenderla y de llevarla conmigo por todo el mundo”.

Cristiano Ronaldo reconoció que "hoy ha llegado el momento de entregarla al futuro. No es una decisión fácil, porque no se toma solo con la cabeza, sino también con el corazón", y añadió: "Cuando miro atrás, no vero solo partidos, goles, récords o trofeos. Veo personas. Veo a gente de otros países que, durante 90 minutos, sintieron a Portugal un poco más cerca, y veo a millones de portugueses que formaron parte de mi vida"

"El fútbol es mucho más que un juego. A lo largo de toda mi trayectoria en la selección, busqué superar mis límites. Quise ganar, quise ser el mejor, quise hacer historia, Siempre fui exigente conmigo mismo", continuó Cristiano Ronaldo.

Por último, subrayó que "di todo lo que tenía por esta camiseta. Hubo tardes y noches perfectas, victorias que nunca olvidaré y derrotas que todavía hoy me cuestan recordar".

Cristiano Ronaldo debutó con la selección de Portugal el 20 de agosto del 2003, con apenas 18 años, en una victoria 1-0 frente a Kazajistán.

Durante su paso por la selección lusa, el "Bicho" fue clave en las conquistas de la histórica Eurocopa 2016, además de las Nations Leagues 2019 y 2025. En lo que respecta a los Mundiales, su mejor participación se dio en Alemania 2006, donde alcanzó las semifinales.

Cristiano Ronaldo también se retira como el máximo goleador de la historia de la selección portuguesa gracias a sus 146 anotaciones en 234 presentaciones.

Agencia NA