Los veteranos del club Roca proyectan la finalización del SUM

Referentes de los veteranos del club Roca se reunieron con el titular de Comodoro Deportes con el objetivo de ratificar el apoyo del ente deportivo.

El presidente del Ente, Hernán Martínez, recibió a la comitiva de los veteranos del club Roca, quienes tienen el objetivo de lograr cerrar el SUM (salón de usos múltiples), destinado a los jugadores y socios.

El club se encuentra jugando, con sus seis categorías desde Seniors hasta Expertos, en la Liga Seniors de Veteranos de Comodoro.

Omar Cárcamo, presidente de la comisión directiva de Veteranos del club Roca explicó que la obra del SUM, ubicada en el predio deportivo en kilómetro 8, tiene un avance del 70 por ciento.

“Le planteamos a Hernán (Martínez) la necesidad de seguir haciendo obras para nuestro club, destinada a la juventud que hay en el barrio. Nos atendió, nos dio buenas esperanzas con respecto a la terminación de nuestro SUM”, explicó Cárcamo.

Según la dirigencia, una vez terminada la obra del SUM, los próximos objetivos serán el alambrado de la cancha, y la construcción de los vestuarios, donde hacen las veces de local con las seis categorías en la Liga Seniors de Veteranos.

“Una vez cumplido eso, seguiremos con las aberturas y así paulatinamente, de a poco, desde el Ente se comprometieron a ayudarnos. Si todo va bien, creemos y esperamos que en dos meses tengamos el SUM ya cerrado”, expresó el dirigente.