Será el domingo 6 de diciembre en el autódromo General San Martín. Participan las categorías Promo A y B, Damas General, Master B, C y D, y Libres.

El Club de Ciclismo de Comodoro Rivadavia festejará sus 21 años con una competencia

El domingo 6 de diciembre en el autódromo General San Martín, se realizará la competencia “21 Aniversario del Club de Ciclismo de Comodoro Rivadavia”

En este contexto, la prueba, que cuenta con el respaldo del Ente Comodoro Deportes, y se desarrollará sobre el circuito largo del escenario que pertenece al Auto Moto Club de la ciudad.

Las categorías que tomarán parte son las siguientes: Promo A (1º al 6º puesto entrega de trofeo), Promo B (1º al 6º puesto entrega de trofeo), mientras que para las restantes categorías, habrá premios en efectivo.

De esa manera en Damas General, la ganadora se llevará 500 mil pesos, la segunda 400 mil, la tercera 300 mil, la cuarta 200 mil y la quinta, se llevará 100 mil. El recorrido que deberán hacer es de 1h10’ más una vuelta.

En Master B, mientras tanto, el primero se llevará 250 mil pesos, el segundo 200 mil, el tercero 150 mil, el cuarto 100 mil y el quinto 50 mil pesos. El recorrido será de 1h más una vuelta.

El Master C y D, el dinero a repartir será de igual manera en cada una de las dos categorías. Es decir que el 1º se llevará 200 mil pesos, el segundo 150 mil, el tercero 100 mil, el cuarto 70 mil y el quinto, se llevará a la casa 50 mil pesos.

El recorrido de Master C será de 1 hora más una vuelta, mientras que el D, deberá hacer 50 minutos más un giro.

Y en la categoría Libre, la misma otorgará premios en efectivo desde el primero hasta el 10º puesto.

El ganador logrará una recompensa de 1 millón de pesos, el segundo ganará 700 mil, el tercero 600 mil, el cuarto 500 mil y el quinto 400 mil.

Además, el sexto ganará 300 mil pesos, el séptimo 200 mil, el octavo 150 mil, mientras que el noveno y el décimo ganarán 100 mil pesos cada uno.

En esta categoría, habrá 3 meta sprint y la distancia total a recorrer será de 1 hora, 50 minutos más una vuelta.

Las inscripciones se encuentran abiertas, destacándose que el sábado 5 de diciembre se realizará la entrega de kit y charla técnica.

Por otra parte, el CCCR informa que este domingo realizará una venta de empanadas, siendo el valor de la docena de 15 mil pesos.

Es a beneficio del Club de Ciclismo de Comodoro Rivadavia y los encargos se pueden hacer al 2974206822.