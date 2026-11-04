El TC2000 correrá su 11ª fecha en Olavarría

La categoría se presentará el 21 y 22 de noviembre en el autódromo “Hermanos Emiliozzi” junto a la Fórmula Nacional y la Fiat Competizione.

Tango Motorsports, promotor del 47° Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina, confirmó que la 11ª fecha de la temporada será en el autódromo “Hermanos Emiliozzi” de Olavarría, provincia de Buenos Aires, el 21 y 22 de noviembre junto al Campeonato Argentino de Fórmula Nacional y a la Fiat Competizione. Este será el regreso de la categoría al trazado olavarriense luego de 20 años y la primera vez para los nuevos vehículos SUV de 500 hp de potencia.

El torneo llega a Olavarría en una recta final por el título argentino apasionante y al rojo vivo con Matías Rossi que buscará defender el “1” conseguido en 2025 con el Toyota Corolla Cross GR-S #1 del Toyota Gazoo Racing YPF Infinia, mientras que Franco Vivian (Chevrolet Tracker #57 – YPF Elaion Auro Proracing) y Emiliano Stang (Toyota Corolla Cross GR-S #162 – Toyota Gazoo Racing YPF Infinia), irán a la caza del piloto de Del Viso y dar un paso más rumbo a la corona.

La última visita del TC2000 al circuito de los hermanos Emiliozzi fue el 12 de marzo de 2006 con la victoria de Gabriel Ponce de León con el Ford Focus del equipo Ford YPF. Mientras que la primera vez fue el 31 de mayo de 1998 con el triunfo en ambas competencias de Omar “Gurí” Martínez con el Honda Civic.

Vale destacar que los máximos ganadores son el "Guri" Martínez y Gabriel Ponce de León con 2 triunfos para cada uno.

En las próximas semanas se darán a conocer todos los detalles de la venta de entradas para vivir la penúltima fecha del TC2000 que comenzará a definir a su campeón argentino.