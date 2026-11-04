Las formativas del Equipo Municipal de Natación se destacaron en San Luis

El equipo comodorense obtuvo el segundo puesto en la tabla general durante la 11ª edición de la Copa Sierras, que se realizó a mediados de octubre.

Bajo la organización de Sierras Club y la Federación Sanluiseña de Deportes Acuáticos (FESDA), los días 16, 17 y 18 de octubre se desarrolló la 11ª edición de la Copa Sierras. La prestigiosa competencia convocó a más de cuatrocientos nadadores de distintos clubes de todo el país.

El Equipo Municipal de Natación de Comodoro Rivadavia logró una destacadísima actuación y se subió al podio con una delegación compuesta por 45 deportistas, de las categorías Infantil, Menor, Cadete y Juvenil, quienes viajaron junto a los entrenadores Pablo García, Jeremías Báez y Matías Orellana.

En la clasificación por equipos, la categoría Promocional obtuvo el cuarto puesto, mientras que los Federados alcanzaron el tercer puesto. Además, en la clasificación general por equipos el elenco comodorense se quedó con una notable segunda posición.

Tras su destacada participación en San Luis, parte del plantel visitó al presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, quien los recibió acompañado del director de deportes Martín Gurisich.

Al respecto, Pablo García comentó que “el año pasado quedamos en el cuarto lugar, detrás de River, y en esta oportunidad nos volvimos muy contentos porque, dentro de los 22 equipos que participaron, el equipo logró posicionarse en el segundo puesto de la tabla general”.

Y agregó que “llevamos 45 nadadores entre las categorías infantiles y juveniles, y la verdad que es un logro muy importante porque es uno de los torneos más destacados a nivel nacional por clubes. Volvimos con mucha alegría y aprovechamos a acercarnos para compartir todo lo que fue el viaje con Hernán (Martínez)”.

Por su parte, el nadador Genaro Brooks contó sus sensaciones y dijo que “fue un torneo que nos sumó mucha experiencia, nos llevamos una sorpresa con el resultado porque quedamos segundos entre más de 20 equipos, compitieron más de 400 nadadores. La verdad que estuvo muy bueno”.