Gimnasia de Comodoro no pudo con Atenas con quien cayó en Córdoba 82-66 y así sufrió su séptima caída en la competencia U21.

Otra derrota del "Verde" en la Liga de Desarrollo

Los U21 de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia perdieron este martes de visitante frente a Atenas de Córdoba por 82-66 y de esa manera sufrieron la séptima derrota en la Liga de Desarrollo de Básquet.

El partido, que se jugó en el estadio Estructuras Pretensa Atenas, tuvo los siguientes parciales por cuarto de juego: 21-16, 33-32 y 57-57.

En el “Griego” se destacaron Benjamín Imaz con 18 puntos; Facundo Valfre aportó 14 puntos, 7 rebotes y una tapa y Germán Misetich marcó 12 unidades.

En el “Verde”, mientras tanto, su mejor vía de gol volvió a ser el pívot venezolano Jesús Centeno, quien fue el goleador del partido con 28 puntos, 14 rebotes y 2 tapas. El base Natalio Santacroce lo escoltó con 13 tantos y 5 recobres, mientras que el ala pívot Yoscar Dinza anotó 10 unidades, con 9 rebotes, 2 tapas y 2 recuperos.

Con ese resultado, Gimnasia bajó un lugar y ahora se encuentra 16º (2 y 7), mientras que Atenas subió al séptimo puesto con balance de 3 triunfos e igual números en derrotas.

El elenco, que dirige Guido Lombardi, cerrará este jueves su gira por la provincia de Córdoba cuando visite a Independiente de Oliva, con la ilusión de cortar la racha que la lleva cinco derrotas en fila.

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Síntesis

Atenas 82 / Gimnasia 66

Atenas (21+12+24+25): Benjamín Imaz 18, Eduardo Gallo 9, Enzo Alessandría 2, Facundo Valfre 14 y Germán Misetich 12 (fi); Facundo Baralle 3, Matías González 9, Santiago Oviedo 8, Ignacio Farías 2, Francisco Barbieri 0, Agustín Sosa 5 y Alejo Colaneri 0. DT: Lucas Barci.

Gimnasia (16+16+25+9): Natalio Santacroce 13, Thiago Olagüe 2, Segundo Lasarte (x) 0, Yoscar Dinza 10 y Jesús Centeno 28 (fi); Santino Santacroce 7, Gino Balbo 4 y Nahuel Moyano 2. DT: Guido Lombardi.

Parciales: 21-16, 33-32 y 57-57.

Estadio: Estructuras Pretensa Atenas (Córdoba).