Nueva derrota del "Verde" en la Liga de Desarrollo

Los U-21 de Gimnasia perdieron 87-69 ante el líder e invicto Instituto y sufrieron así la cuarta derrota en fila, la sexta en lo que va de la temporada.

El equipo U21 de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia perdió este domingo de visitante frente a Instituto de Córdoba por 87-69, y así sufrieron la cuarta derrota en fila la Liga de Desarrollo de Básquet.

El partido, que se jugó en el estadio Angel Sandrín, tuvo los siguientes parciales por cuarto de juego: 29-14, 52-38 y 67-60.

El equipo de Ignacio Giambartolomei tuvo un gran primer tiempo, con mucha efectividad desde el perímetro (6/12 en triples) y un destacado aporte del tridente Andersson, Giuliani y Aguilar, que sumó 39 puntos.

La Gloria dominó desde el inicio y se fue al descanso largo con una buena ventaja de 52-28, tras un bombazo de Lucca Giuliani sobre la chicharra. En el complemento, Gimnasia reaccionó y llegó a ponerse a siete puntos (69-62), impulsado por Jesús Centeno, autor de 25 tantos.

Sin embargo, Instituto recuperó el control en el último cuarto, se impuso por 20-9 en ese parcial y terminó sellando el triunfo por 87-69. De esta manera, los pibes consiguieron su quinta victoria consecutiva y mantienen el invicto en el certamen, informó Prensa Instituto.

El “Verde” (15º, con 2 triunfos y 6 derrotas) visitará este martes desde las 17:30 a Atenas en la continuidad de su gira por la provincia mediterránea, en donde buscará volver al triunfo y así cortar la mala racha.

El conjunto cordobés, mientras tanto, viene de caer de local ante Racing de Chivilcoy por 82-70 y se ubica noveno en la tabla con balance de 2 victorias y 3 caídas.

Síntesis

Instituto 87 / Gimnasia 69

Instituto (29+23+15+20): Julián Costa 14, Lucas Andersson 20, Juan Aguilar 15, Lucca Giuliani 19 y Federico Bustos 4 (fi); Santiago Guasco 2, Juan Cruz Felauto 0, Santino Frontera 0, Lautaro Gómez 7, Santiago Correa 4, Fabricio Grasso 2 y Augusto Demichelis 0. DT: Ignacio Gianbartolomei.

Gimnasia (14+24+22+9): Natalio Santacroce 6, Tiago Olagüe 5, Segundo Lasarte 14, Yoscar Dinza 15 y Jesús Centeno 25 (fi); Santino Santacroce 2, Gino Balbo 2 y Nahuel Moyano 0. DT: Guido Lombardi.

Parciales: 29-14, 52-38 y 67-60.

Estadio: Angel Sandrín (Alta Córdoba).