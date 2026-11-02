Derrotó 3-1 a Diadema y sigue en lo más alto del Zonal Clausura “A”. Rada Tilly-Saavedra fue 2-2 y Palazzo venció 2-0 a Portugués. USMA derrotó 1-0 a Petroquímica.

Sarmiento se afianza en la punta de la Zona "A"

Cuatro partidos se jugaron este domingo correspondiente a la 7ª fecha del torneo Clausura Zonal A “José Portu Guerreiro” del fútbol de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto y por la zona A, Deportivo Sarmiento se afirmó en la cima tras derrotar de local por 3-1 a Argentinos Diadema.

El “Depo” se quedó con la victoria por el doblete marcado por Cristian Méndez, mientras que el otro gol lo hizo Franco Erro. Argentinos Diadema se había puesto en ventaja con un tanto de Axel Romero.

Por su parte, Rada Tilly y General Saavedra empataron 2-2, y de esa manera quedaron un poquito lejos de la punta. Los goles del “Aurinegro” los marcaron Rodrigo Ledesma y Gonzalo Dachs, mientras que los del “Parque” los hicieron Enzo Gallardo y Jesús Molina.

Además, Próspero Palazzo con dos goles de Josué Jara, superó de local por 2-0 a Deportivo Portugués.

Mientras tanto, en la zona “B”, Unión San Martín Azcuénaga sumó una importantísima victoria, teniendo en cuenta su posición en la tabla general.

Con gol de Nicolás Mercado, el elenco “patricio” se llevó los tres puntos de Kilómetro 8 al vencer por 1-0 a Petroquímica.

La fecha -séptima- se completará este miércoles con dos partidos. El clásico Huracán-Jorge Newbery y Comisión de Actividades Infantiles-Laprida.

Panorama de la 7ª fecha

Zona “A”

- Deportivo Sarmiento 3 / Argentinos Diadema 1.

- Próspero Palazzo 2 / Deportivo Portugués 0.

- Rada Tilly 2 / General Saavedra 2.

Zona “B”

-Petroquímica 0 / USMA 1 (Nicolás Mercado).

MIERCOLES 4

Zona “B”

- Huracán vs Jorge Newbery

- CAI vs Laprida.