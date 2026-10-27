Miguel del Sel se fue de Unión porque le dijeron ladrón

Miguel del Sel ya no es vicepresidente de Unión. El humorista resolvió alejarse de la dirigencia del Tatengue, a la que se había sumado en 2025 como integrante de la conducción de Luis Spahn, tras ganar las elecciones.

Aunque el ahora exdirigente no se expresó públicamente, sí lo hizo Spahn, quien dio la versión. "Él, dado su popularidad, cumplió perfectamente la gestión que a nosotros le habíamos encomendado: que sea un canciller. Pero hubo maltrato de algunos comentarios de las redes sociales, inclusive de una persona acá, durante la noche de los museos, y él dice: "¿Qué estoy haciendo acá? Que me vengan a insultar y que duden de mi honestidad".

"Me dice: ' No me voy a exponer más, porque estoy en una edad de querer estar en paz y disfrutar y no puedo revertir la ordinariez con que me acusan el mal gusto'. Una mujer lo atacó, lo trató de ladrón, de sinvergüenza. Y la verdad que nosotros no estamos para canalizar como psicólogo la situación, si a esa mujer la dejó el marido, si tiene el hijo drogadicto, si llega a fin de mes, cuáles son los problemas que afectan. Pero se ha hecho una costumbre en las redes y en las masas a veces que puedan criticar, amenazar, descalificar. Esto es un tema para mí gravísimo, pero no para Unión ni para Miguel, un tema gravísimo para el fútbol argentino", agregó Spahn.

Además, Spahn explicó que el Midachi se fue en forma "indeclinable". Y agregó: "Tienen que recordar que hace 8 o 10 años ha sido presentador de nuestras camisetas, no es que empezó hace un año y medio. Y yo quiero agradecerle a Miguel, quiero pedirle disculpas en nombre de Unión, quiero reconocer su honestidad, su hombría, su colaboración, la defensa que hizo de nuestros colores".

Este mismo lunes, pocas horas antes del partido frente a Estudiantes, el club había publicado un fuerte comunicado en su respaldo y con desmentidas a versiones periodísticas que lo vinculaban a supuestas negociaciones por la indumentaria a partir de 2027. Se aseguró que el tema indumentaria no era parte de la responsabilidad de Del Sel en Unión y se negó que se hubiese recibido una oferta de 400.000 dólares.

"Queremos aclarar que Miguel del Sel no interviene en las negociaciones ni en la celebración de contratos de marketing del Club. Su función consiste en desempeñarse como embajador de nuestra institución y colaborar en la resolución de distintas cuestiones cotidianas, aportando los vínculos y contactos que ha construido a lo largo de su trayectoria como figura pública, reconocida tanto en el país como en el exterior", escribió el club.