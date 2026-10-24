Derrotó de visitante 2-1 a Talleres de Córdoba y se aseguró un lugar en los playoffs del torneo Clausura de la Liga Profesional.

Defensa y Justicia ganó y se clasificó a los octavos de final

Defensa y Justicia se convirtió este sábado en el segundo clasificado para los octavos de final del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El “Halcón de Varela” se hizo fuerte en Córdoba y le ganó 2-1 a Talleres, para de esa manera, asegurarse un lugar en los playoffs.

El partido, que se jugó en el estadio Mario Alberto Kempes, y tuvo el arbitraje de Juan Pafundi. Los goles de Defensa los anotaron Leandro Fernández y Juan Gutiérrez. El tanto de la “T”, que sigue de capa caída, lo hizo Agustín Alvarez Martínez.

El dueño de casa abrió el marcador a los 32 minutos del primer tiempo, cuando Alvarez Martínez recibió la pelota dentro del área y sacó un potente remate para establecer el 1-0.

Sin embargo, Defensa y Justicia reaccionó en el complemento. Apenas comenzado el segundo tiempo, Leandro Fernández recibió el balón, se acomodó con un recorte y definió al primer palo para vencer a Unsaín y marcar el empate.

Cuando parecía que el encuentro terminaba igualado, apareció Gutiérrez a los 88 minutos. El delantero controló la pelota y definió cruzado para establecer el 2-1 definitivo y desatar el festejo del equipo visitante.

Con esta victoria, Defensa alcanzó los 27 puntos y escaló hasta la segunda posición de la tabla, además de asegurar su lugar en la próxima instancia del campeonato.

La realidad de Talleres es completamente diferente. El equipo cordobés quedó último, con apenas nueve unidades, y ya no tiene posibilidades matemáticas de clasificarse a los playoffs.

En la próxima fecha, el “Halcón” de Varela recibirá a Independiente el lunes 2 de noviembre, desde las 19. Por su parte, Talleres visitará a Deportivo Riestra el sábado, a partir de las 17.