Empataron 1-1 en el “Florencio Sola” por la 14ª fecha del torneo Clausura. Balboa había puesto en ventaja al “Taladro” y empató Izquierdoz para el “Granate”.

Banfield y Lanús no se sacaron ventajas en el clásico del Sur

Banfield y Lanús igualaron este sábado 1-1 en el marco de la 14ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El clásico del Sur, que se jugó en el estadio Florencio Sola, tuvo el arbitraje de Facundo Tello.

Los goles los hicieron Adrián Balboa para el “Taladro”, en el primer tiempo; y Carlos Izquierdoz para el “Granate”, en el segundo. El partido estuvo frenado por varios minutos debido a proyectiles que cayeron sobre Izquierdoz y el arquero del "Granate", Nahuel Losada.

El local golpeó primero a los 19 minutos de juego. Adrián Balboa aprovechó una asistencia de Lautaro Gómez para convertir el 1-0 y darle la ventaja al conjunto dirigido por Pedro Troglio. Después del tanto, el partido mantuvo su intensidad, con disputas en la mitad de la cancha y aproximaciones de ambos lados.

Lanús intentó encontrar espacios para llegar al arco defendido por Diego Rodríguez, mientras que Banfield buscó sostener la diferencia. La visita tuvo una chance con un remate de Allan Wlk que fue rechazado por el arquero local, en una primera parte que terminó con la ventaja mínima para el dueño de casa.

En el inicio del segundo tiempo, Lanús adelantó sus líneas y comenzó a buscar con mayor insistencia el empate. Matías Sepúlveda tuvo un remate que se fue desviado y, poco después, Carlos Izquierdoz probó de cara al arco.

La igualdad llegó a los 17 minutos del complemento. Tras un tiro de esquina ejecutado por Sepúlveda, Izquierdoz apareció sin marca en el área y conectó de cabeza para establecer el 1-1.

Luego del empate, ambos equipos buscaron desnivelar. Banfield estuvo cerca con un remate de Federico Medina que dio en el palo, mientras que Lanús también tuvo aproximaciones, aunque sin poder concretarlas.

Con este resultado, Banfield quedó con 14 puntos, quedando en la posición número 11 de la Zona B, por ahora fuera de los playoffs a falta de dos fechas para el final. Lanús está tercero en la Zona A, con 24 unidades y a cinco del líder Instituto.