Goleó 5-0 a Palazzo y quedó como único líder en la Zona “A”. Huracán empató con Laprida y sigue arriba en la “B”. Ganó Diadema y Portugués-Saavedra fue 1-1.

Sarmiento se afianza en la punta del Clausura Zonal A

Con cuatro partidos, este domingo se disputó de manera parcial la sexta fecha del torneo Clausura Zonal A “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, en la Zona “A”, Deportivo Sarmiento quedó como único líder en su grupo al golear de visitante 5-0 a Próspero Palazzo.

Los tantos de la victoria del “Depo” los marcaron Juan Ignacio Taffarel, Max Torres -en contra-, el goleador Cristian Méndez, Rafael Albistur y Lisandro Fangul.

De esa manera, Sarmiento, con 13 puntos, se adueñó de la punta, ya que Rada Tilly, que llegaba como líder, resignó esa condición al caer de visitante 1-0 ante Rada Tilly. El gol del equipo de Kilómetro 27 lo marcó Axel Romero.

Mientras tanto, General Saavedra empató de visitante 1-1 con Deportivo Portugués, que lucha por salir del fondo de la tabla. Iván Zalazar había puesto en ventaja al equipo del “Parque”, e igualó para el local Rodrigo Titta.

Mientras tanto, en la Zona “B”, Huracán no pudo en su visita a Laprida con quien terminó igualando sin goles. El “Globo” sigue arriba, ahora con 9 puntos, aunque esta semana podría ser superado en la tabla de posiciones.

La fecha se completará este miércoles con dos partidos. Jorge Newbery visitará a Unión San Martín Azcuénaga, mientras que Comisión de Actividades Infantiles, recibirá a Petroquímica.

Panorama de la 6ª fecha

DOMINGO 25

Zona “A”

- Argentinos Diadema 1 / Rada Tilly 0.

- Próspero Palazzo 0 / Deportivo Sarmiento 5.

- Deportivo Portugués 1 / General Saavedra 1.

Zona “B”

- Laprida 0 / Huracán 0.

MIERCOLES 28

- USMA vs Jorge Newbery.

- CAI vs Petroquímica.