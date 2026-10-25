River venció a Racing y se enciende para el Superclásico

El equipo de Leonardo Ponzio ganó 1-0 en el Monumental con un cabezazo de Lautaro Rivero y llegará fortalecido al cruce con Boca.

River se quedó con un triunfo clave ante Racing por la fecha 14 del Torneo Clausura. En un encuentro que ambos necesitaban ganar, el conjunto de Núñez encontró la diferencia en el primer tiempo y sostuvo el 1-0 hasta el final, con oportunidades para ampliar la ventaja.

La jugada decisiva llegó a los 32 minutos. Después de una elaboración paciente, Ángel Correa envió un centro preciso y Lautaro Rivero apareció para conectar el cabezazo que venció a Facundo Cambeses.

Hasta ese momento, los dos arqueros habían tenido intervenciones importantes. Cambeses respondió ante un remate de zurda de Gonzalo Montiel, mientras que Santiago Beltrán tapó un disparo de Tomás Conechny después de una salida fallida de Nicolás Otamendi. Más tarde, el guardameta local también contuvo un intento de Gastón Lodico desde la puerta del área.

River debió realizar una modificación temprana por una molestia de Aníbal Moreno. A los 15 minutos, el mediocampista pidió el cambio y fue reemplazado por Lucas Silva, quien sumó sus primeros minutos bajo la conducción de Leonardo Ponzio.

Sobre el cierre de la primera parte, Correa convirtió tras un rebote de Cambeses, que venía de detener dos remates consecutivos. Sin embargo, el árbitro Rey Hilfer anuló el tanto luego de revisar la acción en el VAR. Consideró que Montiel estaba en posición adelantada e interfería en la visión del arquero durante el disparo previo.

Racing presionó en el comienzo del complemento y complicó la posesión del local. Con el correr de los minutos, River volvió a generar peligro y encontró en Cambeses el principal obstáculo para aumentar la diferencia.

El arquero de la Academia ganó un mano a mano ante Correa, habilitado por Lucas Beltrán, y luego desvió un remate de Thiago Almada. Montiel también tuvo su oportunidad tras un desborde de Tobías Andrada, aunque su definición de primera salió por encima del travesaño. Cerca del final, un tiro libre de Almada pasó apenas alto.

Con el cabezazo de Rivero como diferencia, River aseguró la victoria en el Monumental y llegará en alza al Superclásico frente a Boca.