La CAI perdió, pero igual clasificó a cuartos de final

Fue derrota 2-1 de visitante con Deportivo Villalonga. El “Azzurro”, que había ganado en la ida 2-0, se medirá con Jorge Newbery en la próxima instancia del Torneo Regional Amateur.

La Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia se clasificó para los cuartos de final de la Región Sur del Torneo Regional Federal Amateur.

El elenco, que conducen la dupla técnica Nicolás Segura-Andrés Silvera, cayó este domingo de visitante frente a Deportivo Villalonga por 2-1, pero como en la ida había ganado 2-0, entonces avanzó a la próxima instancia, donde lo espera Jorge Newbery, también de Comodoro Rivadavia y que el último sábado, se había clasificado con una goleada de 4-1 ante Juan José Moreno de Puerto Madryn.

El partido de vuelta de los octavos se jugó en el estadio Miguel Angel Recondo, de Villalonga, Buenos Aires, y tuvo el arbitraje de bahiense Facundo Altuna.

Alejo de León a los 28’ de la primera etapa y Simón de León, a los 26’ del complemento, anotaron para el local.

Mientras que el gol de la clasificación por parte del cuadro “azzurro” lo marcó Agustín Jara al minuto después de que el dueño de casa se pusiera 2-0.

De esa manera, la CAI hizo valer la ventaja conseguida en el partido de ida (2-0), que le permitió cerrar con un global de 3-2, y así clasificó a cuartos, instancia en donde lo espera Newbery con quien ya se enfrentó en la primera fase de este certamen.

El partido de ida se jugará en el Estadio Municipal y la revancha seguramente sea en La Madriguera, ya que el “Lobo” cuenta con ventaja deportiva por haber sido el mejor en la primera fase.