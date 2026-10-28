El "Verde" sufrió una dura caída en Liga de Desarrollo

Gimnasia perdió de local ante Ferro 80-59 y así llegó a la quinta derrota en la temporada del certamen U21. Centeno fue el goleador del juego con 25 puntos.

Los U21 de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia perdieron este miércoles ante Ferro Carril Oeste por 80-59, en el marco de una nueva fecha de la Liga de Desarrollo de Básquetbol.

El base Tobías Tamagusuku, con 21 unidades, y Camilo Jara, con 14, lideraron el goleo del conjunto porteño, mientras que en el elenco patagónico se destacó Jesús Centeno -goleador del juego- con 25 puntos.

El encuentro comenzó con paridad e intensidad en ambos lados de la cancha. El conjunto local tomó la delantera en el primer período impulsado por el goleo en la pintura de Jesús Centeno y las apariciones perimetrales de Santino Santacroce, cerrando el parcial de apertura al frente por un ajustado 15-13.

Sin embargo, el desarrollo del partido cambió drásticamente a favor de la visita en el segundo cuarto. Ferro ajustó la presión defensiva sobre el local, forzó pérdidas de balón y volcó su juego ofensivo con la efectividad de Tobías Tamagusuku y Camilo Jara. Con un parcial de 28-16, el equipo de Caballito revirtió el marcador y se fue al descanso largo arriba por 41-31.

En la segunda mitad, el conjunto dirigido por Juan Manuel Di Gilio sostuvo el control del ritmo de juego y amplió diferencias con el aporte anotador de Juan Martín Clavell y Ulises Martorell. Pese a los esfuerzos de Gimnasia por mantenerse en partido mediante la presencia constante de Centeno en la zona pintada y el goleo de Santino Santacroce (14 puntos), Ferro quebró la resistencia local en el último tramo y selló la victoria a domicilio por 80-59.

De esa manera, Gimnasia sufrió su quinta derrota en la temporada -tiene dos triunfos en siete presentaciones-, mientras que Ferro alcanzó el segundo puesto con 5 éxitos y solo una caída.

Síntesis

Gimnasia 59 / Ferro 80

Gimnasia (15+16+14+14): Natalio Santacroce 7, Thiago Olagüe, Segundo Lasarte 9, Yoscar Dinza 4 y Jesús Centeno 25 (fi); Santino Santacroce 14, Santino Williams 0, Nahuel Moyano 0 y Lorenzo Milia 0. DT: Iván Parodi.

Ferro (13+28+15+24): Tobías Tamagusuku 21, Ulises Martorell 10, Camilo Jara 14, Román Moravansky 6 y Benito Lavrut 3 (fi); Juan Clavell 13, Nicolás Ares 7 y Francisco Giussani 6. DT: Juan Manuel Di Giglio.

Parciales: 15-13, 31-41 y 45-56.

Estadio: Socios Fundadores.