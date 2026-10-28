Avanza la organización logística para el Desfile del Deporte

El intendente Othar Macharashvili presidió el encuentro para definir el dispositivo de seguridad y logística del evento que se realizará el domingo 15 de noviembre sobre la calle San Martín.

En el marco de la organización del Desfile del Deporte, el intendente Othar Macharashvili encabezó una reunión de trabajo junto a las áreas de Deportes y Control Urbano y Operativo de la Municipalidad, y representantes de la Policía del Chubut. Durante el encuentro, se coordinó el operativo logístico y de seguridad para este evento multitudinario destinado a poner en valor el desarrollo deportivo de Comodoro Rivadavia.

La actividad se llevará a cabo el domingo 15 de noviembre, con concentración a las 10 e inicio del desfile a las 11, empleando el recorrido tradicional sobre la calle San Martín y sus arterias transversales. Del evento participarán representantes de más de 62 disciplinas deportivas de la ciudad, desde las más populares hasta actividades como strongman y pulseadas.

Al presidir el encuentro, el intendente Othar Macharashvili resaltó la capacidad operativa del municipio y la importancia de brindar este espacio a la comunidad. En ese sentido, remarcó que sabemos hacerlo, solamente tenemos que tener organización para coordinar de manera eficiente con las Fuerzas de Seguridad. Asimismo, enfatizó que es fundamental llevar adelante esta fiesta deportiva porque las instituciones locales tienen profundas ganas de mostrar a la comunidad todo el trabajo y esfuerzo que realizan a lo largo del año.

Por su parte, el responsable de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, destacó la labor articulada y sostuvo que “nos hemos puesto a coordinar con el secretario de Seguridad, Miguel Gómez, quien convocó a la Policía de la Provincia, Defensa Civil y Tránsito. Se requiere de todo el recurso operativo y de seguridad, el armado de vallados y palco para que este evento, que ocupará las calles de la ciudad, sea un éxito”. A su vez, adelantó que “las tareas de montaje comenzarán el sábado 14 de noviembre por la noche y que se informará previamente a la Cámara de Comercio sobre los cortes programados”.

A su turno, el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, ratificó el compromiso de todas las dependencias involucradas: “Por tratarse de un evento macro y de profundo interés para Comodoro Rivadavia, comprometimos la presencia de Defensa Civil, la Dirección General de Tránsito y las autoridades de la Unidad Regional de la Policía del Chubut. El trabajo operativo comenzará prácticamente 24 horas antes con la notificación a comercios y el despliegue del vallado”, expresó.

Finalmente, desde el área operativa señalaron que “todo el personal estará afectado al dispositivo y se evaluará la reprogramación de otras actividades deportivas previstas para esa misma jornada, con el fin de evitar superposiciones y garantizar el normal desarrollo del desfile”.