Brillante podio del radatillense Valentino Bonelli en Araucanía

El joven atleta logró medalla de bronce en los 400 metros en los Juegos Binacionales de la Araucanía que se disputan en la Región de los Ríos (Chile).

El atleta radatillense Valentino Bonelli metió podio en los 400 metros de atletismo en los XXXIII Juegos Binacionales de la Araucanía, que se llevan a cabo en la Región de los Ríos (Chile) del 26 al 30 de octubre.

El joven atleta cuenta con el apoyo del Ente Comodoro Deportes, y sorprendió con su medalla de bronce en una distancia en la que además realizó una nueva mejor marca personal (50,13 s).

“Corrió 400 metros. Estamos felices, porque tiene 15 años recién. Compitió con chicos mucho más grandes y quedó tercero. Hizo su mejor marca personal 50:13, bajó su marca, así que haber llegado al podio es una alegría inmensa”, comentó su madre y entrenadora, Carola Ocampo.

Esta miércoles Bonelli compite en la prueba a la que apunta, los 800 metros, y el jueves también será de la partida en postas 4x400. “Estamos esperando hoy, porque su prueba real es el 800. Se medirá con chicos más grandes, y a algunos se los cruzará en el Sudamericano que es en diciembre. Por eso estamos expectantes”, agregó Ocampo.