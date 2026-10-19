Paulina Ripoll ganó la 20ª Carrera de la Mujer "Especial Día de la Madre"

Se quedó con la victoria en la competencia que se corrió con el objetivo de concientización y recaudación de fondos para la prevención del cáncer de mama.

El fin de semana, se llevó adelante la 20ª Carrera de la Mujer “Especial Día de la Madre” con el objetivo de concientización y recaudación de fondos para la prevención del cáncer de mama. Fue caminata de 3K y competencia de 5K. Paulina Ripoll se quedó en lo más alto del podio en la prueba principal, seguida por Ximena Fozziano y Mayra Miño.

La corrida se desarrolló en las inmediaciones del Gimnasio municipal Nº2 del barrio Pueyrredón, y contó con la organización de Acuarium y el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes.

Hernán Martínez, presidente del Ente deportivo, Martín Gurisich a cargo de la Dirección General de Deportes, y la secretaria de Cultura, Liliana Peralta estuvieron presentes en la 20º Carrera de la Mujer.

El evento, como todos los años tiene como objetivo fundamental la concientización y recaudación de fondos para la prevención del cáncer de mama, y desde 2004 es organizado por Acuarium con el acompañamiento de Comodoro Deportes.

Paulina Ripoll, con un tiempo de 18’50” fue la mejor de la prueba principal, detrás de ella le siguieron Ximena Fozziano, con un registro de 19’18” y completo el podio Mayra Miño con 20’41”.

La organizadora de la 20ª Carrera de la Mujer “Especial Día de la Madre”, Nancy Regina expresó que el evento “es un reconocimiento hermoso, valedero y muy sentido. Gracias a las personas que acompañaron y que creen que un mundo mejor es posible, un mundo sin enfermedades es posible y vamos a seguir trabajando por eso”.

Organizada por Acuarium, institución comprometida con la promoción de la salud y la lucha contra el cáncer de mama, la Carrera de la Mujer lleva veinte años desde su primera realización en 2004, y han pasado por ella más de 17 mil mujeres.

La carrera formó parte de un programa de actividades en la ciudad en el marco del “Octubre Rosa”, impulsado en pandemia y vigente por sexto año consecutivo, declarado de interés municipal.

………………..

Clasificación general

1) Paulina Ripoll 18’50”

2) Ximena Fozziano 19’18”

3) Mayra Miño 20’41”

4) Rocío Talma Vidal 21’07”

5) Yanina Sesa 21’18”