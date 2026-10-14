Mario Rodríguez, tras el bronce en Corea del Sur, se ilusiona con correr en Malvinas

El atleta comodorense trazó un balance de su gran actuación en el Mundial Masters, donde consiguió el 3er. puesto en 21K. Además, adelantó que ya recibió la invitación para correr 42K en las Islas Malvinas en marzo del año que viene.

Durante la competencia realizada por la instancia provincial de los Juegos Evita 2026 en atletismo, en la pista de solado sintético de Kilómetro 4, el atleta master Mario Rodríguez brindó declaraciones respecto a su última gran experiencia en el Mundial Master en Corea del Sur, donde fue medalla de bronce en 21K categoría M50, con el acompañamiento de Comodoro Deportes.

Tras su quinta participación mundialista, además, comentó la gran posibilidad que tendrá de correr 42K en las Islas Malvinas. Respecto al bronce en Daegu, Corea del Sur, expresó: “Fue una muy linda experiencia, poder llegar a un lugar que no conocía y plasmar todo lo trabajado en los últimos meses y en todo el año previo, que fue muy arduo para poder llegar a Corea”.

“Poder estar en todos estos eventos se debe en gran parte al apoyo a lo largo de estos doce o trece años por parte del Ente, lo que me ha permitido tener este roce internacional y poder obtener estos logros. Si bien es un deporte individual, sin la ayuda de muchísima gente que hay atrás, no lo hubiese podido lograr”, apuntó.

“Hay muchísima gente, compañeros de trabajo que se sobrecargan cuando yo salgo, lógicamente el Ente, todo mi grupo Treno. También una persona muy especial como es Marcelo Finlez, que viene del ámbito privado, pero es una persona que paralelamente me ha ayudado a lo largo de estos años. Todos ellos me han permitido poder realizar una carrera deportiva con mundiales, pero también en el día a día en Comodoro, salir a competir en Argentina y hacer las preparaciones en la altura”, explicó.

El atleta comodorense, si bien tendrá algunas competencias locales para finalizar el año, se prepara para correr en las Islas Malvinas. Tras recibir la invitación, se encuentro en proceso de realizar trámites administrativos para poder ser de la partida en las Islas.

“Costó el cambio horario, ha llevado varios días poder recuperarme. Ahora lo próximo serán las carreras de Comodoro, pero me ha llegado la invitación para poder correr 42K en las Islas Malvinas, en marzo del año que viene. Si puedo hacerla, será una experiencia no solo desde lo deportivo, sino también llegar a un lugar que nos pertenece y que tiene mucha historia”, sentenció.