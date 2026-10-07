Se inauguró en Comodoro la instancia provincial de los Juegos Evita 2026

Comodoro Rivadavia es sede de la instancia provincial de atletismo de los Juegos Evita 2026, en trabajo conjunto entre Chubut Deportes y el Ente Comodoro Deportes, y en ese marco, este miércoles se celebró el acto inaugural, encabezado por Mariano Ferro (gerente general de Chubut Deportes) y el profesor Hernán Martínez (presidente del Ente Comodoro Deportes).

El mapa de la provincia, en cuanto al atletismo, se encuentra presente en la ciudad, con atletas Sub 15 de las localidades de 28 de Julio, Aldea Epulef, Cushamen, Dique Florentino Ameghino, Dolavon, El Hoyo, El Maitén, Epuyén, Esquel, Facundo, Fofocahuel, Gaiman, Gobernador Costa, Gualjaina, José de San Martín, Lagunita Salada, Lago Blanco, Los Altares, Paso de Indios, Paso del Sapo, Puerto Madryn, Rada Tilly, Rawson, Ricardo Rojas, Río Mayo, Río Pico, Río Senguer, Trelew, Trevelin y los atletas comodorenses.

En el acto, además de los referentes de Chubut Deportes y Comodoro Deportes, estuvieron presentes Agustín Landau (gerente de Relaciones Institucionales de Chubut Deportes), Martín Gurisich (director general de Deportes municipal), Liliana Peralta (secretaria de Cultura) y Ramón Flores (presidente de la Asociación de Atletismo del Sur del Chubut).

El titular de Comodoro Deportes dio la bienvenida a deportistas y entrenadores, mostrando orgullo por la visita de los atletas de tantas localidades. “Los Evita dan esa posibilidad, que todos tengan la posibilidad de participar y para algunos con el sueño de ir a una instancia nacional, conformando el equipo de la provincia”, comentó.

“Felicitar a Chubut Deportes por la organización, al Ente, el equipo de trabajo de nuestra ciudad, a la Asociación. Esta ciudad respira día a día deporte, con las instalaciones que tenemos, una pista de alto nivel, el Hotel Deportivo. Ya tenemos la mitad de la luz en esta pista, y lo hicieron las instituciones federadas. Trabajaron y apoyaron al Estado para que se concrete. El Estado pone los fondos y las instituciones trabajan para que ustedes, ya el 24 de octubre, tengan el primer encuentro nocturno. Y estamos trabajando para que tenga toda la iluminación completa. Un enorme agradecimiento a la Asociación, que pone todo para que el atletismo siga creciendo”, expresó Hernán Martínez.

Por su parte, Mariano Ferro, gerente general de Chubut Deportes, saludó a los deportistas, entrenadores, autoridades y felicitó al titular del Ente por el trabajo conjunto.

“Es una pista de solado sintético donde los deportistas se pueden lucir. Desearles una hermosa estadía, que disfruten. Porque el deporte tiene esto, además de competir, hacer amigos. Se cruzarán en muchos otros lugares y pistas, pero lo que queda es el recuerdo y las amistades. Agradecemos al equipo de trabajo de Chubut Deportes y el Ente, que se han puesto la organización encima sin que falte ningún detalle. A la gente del Hotel Deportivo y el Club Huergo, por recibir a los deportistas. Esperamos que disfruten de esta hermosa jornada y lo que queda de mañana”, concluyó Ferro.

Foto: Prensa Comodoro Deportes.