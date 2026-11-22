Los hinchas se reunieron en la esquina de San Martín y Güemes, el clásico punto de festejos de Comodoro, para celebrar la conquista de la Copa Sudamericana.

Alrededor de 7.000 personas festejaron el sábado el título de Boca Juniors frente al Banco Nación. La concentración en San Martín y Güemes motivó un operativo de seguridad con cortes de calles y presencia policial en distintos puntos del Centro.

Además de custodiar los alrededores del banco, la Policía ubicó efectivos en la escalinata de La Anónima y en los cruces de San Martín y 9 de Julio, Sarmiento y Moreno, y Moreno y avenida Rivadavia.

Del operativo participaron efectivos de distintas comisarías de la ciudad y de las secciones Canes e Infantería. Según el balance policial, la celebración terminó sin incidentes, daños ni personas heridas.