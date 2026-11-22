Alrededor de 7.000 personas festejaron el sábado el título de Boca Juniors frente al Banco Nación. La concentración en San Martín y Güemes motivó un operativo de seguridad con cortes de calles y presencia policial en distintos puntos del Centro.
Además de custodiar los alrededores del banco, la Policía ubicó efectivos en la escalinata de La Anónima y en los cruces de San Martín y 9 de Julio, Sarmiento y Moreno, y Moreno y avenida Rivadavia.
Del operativo participaron efectivos de distintas comisarías de la ciudad y de las secciones Canes e Infantería. Según el balance policial, la celebración terminó sin incidentes, daños ni personas heridas.