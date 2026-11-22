Rodrigo Battaglia mostró la bandera “Las Malvinas son argentinas” durante los festejos en Barranquilla.

"Las Malvinas son argentinas" en la noche de Boca campeón

Boca acababa de ganarle 2-0 a Atlético Mineiro cuando Rodrigo Battaglia desplegó una bandera en el césped del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Mientras el plantel celebraba con la Copa Sudamericana, el mediocampista mostró el mensaje que llevaba escrito con los colores del Xeneixe: “Las Malvinas son argentinas”.

El gesto recibió una ovación en las tribunas y se convirtió en una de las imágenes más compartidas de la consagración.

Con el triunfo en Barranquilla, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena puso fin a una racha de 18 años sin títulos internacionales.

La consigna que exhibió Battaglia ya había aparecido este año en otro festejo futbolístico. Los jugadores de la Selección Argentina la habían mostrado tras vencer a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.