Se jugaron este sábado los cuartos de final del torneo Clausura Zonal “B” del fútbol de Comodoro Rivadavia.

La Nueva, Camioneros, Roca y Ameghino están en las "semis"

Los equipos Nueva Generación, Camioneros Patagónicos, Deportivo Roca y Florentino Ameghino, se clasificaron este sábado para las semifinales del torneo Clausura Zonal B “José Portu Guerreiro”, del fútbol de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, La Nueva se hizo fuerte en su cancha del barrio Abel Amaya y le ganó 5-3 a Ferrocarril del Estado para convertirse en uno de los semifinalistas.

Nueva Generación ganó con Lucas Bellido -en contra-, Joaquín Tula, Santino Tula, y dos de Lucas Becerra.

Mientras que los tantos del “ferroviario” los anotaron Matías Becerra, y dos de penal anotados por Facundo Toranzo.

Los dos terminaron con diez porque en el local se fue expulsado Santino Tula, mientras que en la visita lo hizo Lucas Morán.

Su rival en “semis” será Camioneros Patagónicos, que goleó 3-0 a Oeste Juniors. Los goles del “Camión” lo hicieron Jacodo Dzaja, Matías Carrizo y Gabriel Toledo.

Por su parte, Deportivo Roca, con tantos de Matías Cuyul, Daniel Derbes y Gastón Mansilla -en contra-, goleó 3-0 a Caleta Córdova y continúa en la definición. En este partido se fueron tres expulsados. Franco Cayunao y Julio Jauregui en el local, mientras que Alexis Alaníz lo hizo en el cuadro visitante.

De esa manera, el “Albirrojo” jugará en semifinales ante Florentino Ameghino, que se impuso por 3-2 frente a Manantiales Behr de Ciudadela.

El CAFA ganó con Eric Castro, Matías Quinteros y Cárdenas, mientras para Ciudadela Exequiel Alfaro y Fabrizio Ceballos.

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Panorama – Cuartos de final

SABADO 21

- Deportivo Roca 3 / Caleta Córdova 0.

- Florentino Ameghino 3 / M. B. Ciudadela 2.

- Camioneros Patagónicos 3 / Oeste Juniors 0.

- Nueva Generación 5 / Ferrocarril del Estado 3.

Semifinales

- Deportivo Roca vs Florentino Ameghino.

- Nueva Generación vs Camioneros.