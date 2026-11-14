Fue 4-0 ante Tiro Federal en el partido que abrió la última fecha del torneo Clausura B del fútbol de Comodoro.

Roca goleó y quedó primero en el grupo "A" del Ascenso

Deportivo Roca superó este viernes por la noche de local a Tiro Federal por 4-0 y de esa manera se adueñó del primer lugar de la Zona “A” del torneo Clausura “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El ”Albirrojo” se hizo fuerte de local y con goles de Julio Jáuregui, Matías Cuyul, Elio Zalazar y Leonel Echeverría, se quedó con los tres puntos. El árbitro del partido fue Gastón Verón.

De esa manera, Roca quedó en lo más alto de su grupo, mientras que Tiro -para clasificar a cuartos de final- depende de que Ferrocarril del Estado no le gane a Comodoro FC, en uno de los duelos que se jugarán este sábado en la continuidad de la 14ª fecha.

Esta zona se completará el domingo desde las 17 con el partido que jugarán en cancha del club General Saavedra, Camioneros FC y el eliminado Talleres Juniors.

Por la zona “B”, mientras tanto, este sábado jugarán Nueva Generación-Universitario, Florentino Ameghino-San Martín y Oeste Juniors-Stella Maris.

El encuentro interzonal lo protagonizarán, Caleta Córdova y Manantiales Behr de Ciudadela.

Además de Ferro y el mencionado Tiro, los otros equipos que luchan por un lugar en cuartos son Caleta Córdova, San Martín y Oeste Juniors.

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Programa de la 14ª fecha

VIERNES 13

Zona “A”

- Deportivo Roca 4 / Tiro Federal 0.

SABADO 14

- Ferrocarril del Estado vs Comodoro FC.

Arbitro: Carlos Flores.

Cancha: Ferro.

Hora: 16.

DOMINGO 15

- Camioneros vs Talleres Juniors.

Arbitro: Luis Marcial.

Cancha: General Saavedra.

Hora: 17.

SABADO 14

Zona “B”

- Nueva Generación vs Universitario.

Arbitro: Guillermo Díaz.

Cancha: Nueva Generación.

Hora: 16.

- Florentino Ameghino vs San Martín.

Arbitro: Cristian Ontiveros.

Cancha: Florentino Ameghino.

Hora: 16.

- Oeste Juniors vs Stella Maris.

Arbitro: Víctor Velarde.

Cancha: Oeste Jrs.

Hora: 16.

Interzonal

- Caleta Córdova vs M.B. Ciudadela.

Arbitro: Pablo Aguirre.

Cancha: Caleta Córdova.

Hora: 16.

Foto: Club Deportivo Roca.