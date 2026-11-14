El equipo comodorense derrotó 3-0 al elenco de Caballito y así logró su tercera victoria en la Superliga Argentina.

Waiwen Vóley se recuperó con un sólido triunfo frente a Ferro

Con solidez y contundencia, Waiwen Vóley Club de Comodoro Rivadavia le ganó este viernes por la noche 3-0 a Ferro Carril Oeste, en el marco de la segunda fecha del Tour 2 de la Superliga Argentina, que se desarrolla en Castelar, Morón, provincia de Buenos Aires.

El partido, que se jugó en el Polideportivo Gorki Grana, tuvo los siguientes sets corridos: 25-21, 25-23 y 25-15.

El goleador del partido resultó el misionero Wilson Costa -de Waiwen-, con 15 puntos -con dos de bloqueo-, mientras que Marcos Richards aportó 10 unidades. Iván Fernández con 11 puntos, resultó el mejor en el conjunto de Caballito.

De esa manera, el conjunto chubutense se reencontró con el triunfo, tras caer el jueves en tie-break 3-2 ante Ciudad Vóley de Buenos Aires.

Con esa victoria -la tercera en lo que va del certamen-, el equipo que dirige Lisandro Luppo se ubica tercero con 10 puntos -a dos del líder UPCN San Juan- producto de 3 triunfos y 2 caídas. Ferro, mientras tanto, se encuentra último con solo 2 unidades (lleva un triunfo y tiene 4 derrotas).

La próxima presentación de Waiwen Vóley será este domingo a partir de las 15 ante Boca Juniors, equipo con quien se enfrentó de manera amistosa durante la pretemporada.

Cabe destacar que los partidos se transmiten por la señal de Fox Sports, y también se pueden ver a través de YouTube por el canal de la ACLAV (Asociación de Clubes Liga Argentina de Vóleibol).

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Panorama del Tour 2

VIERNES 13 – 2ª fecha

- Vélez Sarsfield 0 / UPCN Vóley 3 (20-25, 18-25 y 23-25).

- Club Sonder Rosario 3 / River Plate 0 (25-23, 26-24 y 26-24).

- Ferro Carril Oeste 0 / Waiwen Vóley 3 (21-25, 23-25 y 15-25).

SABADO 14 - 3ª fecha

11:00 Vélez vs San Lorenzo.

15:00 Boca Juniors vs UPCN Vóley.

18:00 Club Sonder Rosario vs Ferro.

21:00 Ciudad Vóley vs Monteros.

DOMINGO 15 - 4ª fecha

11:00 San Lorenzo vs River Plate.

15:00 Boca Juniors vs Waiwen Vóley.

18:00 Monteros Vóley vs UPCN Vóley.

21:00 Vélez vs Ciudad Vóley.

Foto: Prensa ACLAV.