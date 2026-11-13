Waiwen perdió 3-2 en un duro encuentro ante Ciudad Vóley

El equipo comodorense comenzó a jugar en Castelar el Tour 2 de la Superliga Argentina de Vóleibol. Este viernes a las 21 se medirá con Ferro, que cayó 3-1 con River.

En un partido que se definió en tie-break, Waiwen Vóley de Comodoro Rivadavia perdió 3-2 ante el líder Ciudad Vóley de Buenos Aires en el marco de la primera fecha del 2º Tour de la Superliga que dio inicio en el Polideportivo Gorki Grana, de Castelar, Morón, Buenos Aires.

El elenco, que conduce Lisandro Luppo se llevó los primeros dos parciales de 25-23 y 25-23, pero los siguientes segmentos, fueron de “Muni” que los ganó 25-18, 25-18 y 15-7.

Guilherme Araujo con 22 tantos, con 3 de bloqueo, fue el goleador del equipo porteño. Mientras que en el elenco chubutense, se destacó Wilson Costa, también con 22 unidades, con 4 de bloqueo.

De esa manera, Waiwen se ubica cuarto en la tabla con 7 puntos, con dos triunfos y dos derrotas. Ciudad, mientras tanto, sumó su cuarta victoria en fila que le permite liderar el certamen con 10 unidades.

Este viernes, mientras tanto, se jugará la segunda fecha, donde Waiwen Vóley irá por la recuperación cuando se mida con Ferro Carril Oeste, que cayó 3-1 ante River Plate.

El partido dará comienzo a las 21, se podrá ver a través Fox Sports, como así también por YouTube en el canal de la ACLAV (Asociación de Clubes Liga Argentina de Vóleibol).

Panorama

JUEVES 12

- River Plate 3 / Ferro Carril Oeste 1 (21-25, 27-25, 25-23 y 25-23).

- Sonder Rosario 0 / Monteros Vóley 3. (23-25, 19-25 y 18-25).

- San Lorenzo 3 / Boca Juniors 1. (20-25, 25-19, 25-20 y 25-23).

- Ciudad Vóley 3 / Waiwen Vóley 2. (23-25, 23-25, 25-18, 25-18 y 15-7).

Programa

VIERNES 13

15:00 Vélez Sarsfield vs UPCN Vóley.

18:00 Sonder Rosario vs River Plate.

21:00 Ferro vs Waiwen Vóley.