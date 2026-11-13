River confirmó el amistoso con el Inter Miami de Lionel Messi

El partido se jugará el 19 de enero en el Estadio Monumental de la entidad de Núñez.

El Club Atlético River Plate y el Inter Miami CF disputarán el próximo 19 de enero un amistoso internacional en el Estadio Monumental, en un encuentro que reunirá a dos instituciones que, desde diferentes trayectorias, se han convertido en referentes mundiales del fútbol y que han experimentado una extraordinaria expansión deportiva, institucional y comercial durante los últimos años.

Organizado por COC Global, el encuentro contará con la presencia de algunas de las principales figuras del fútbol mundial, como Leo Messi, Nicolás Otamendi, Luis Suárez, Thiago Almada, Rodrigo De Paul, Gonzalo Montiel, Casemiro y Angel Correa, entre otros, y será una celebración del crecimiento y la proyección internacional de ambas instituciones.

El partido reunirá a dos clubes que, desde trayectorias diferentes, se han convertido en referentes mundiales del fútbol y han experimentado una extraordinaria expansión deportiva, institucional y comercial durante los últimos años.

Representa, además, un punto de encuentro entre dos proyectos que han contribuido, cada uno desde su lugar, a ampliar las fronteras del fútbol y a consolidar comunidades de millones de aficionados en todo el mundo.

En el caso de River Plate, este crecimiento es el resultado de una década marcada por grandes éxitos deportivos, protagonismo internacional y una profunda transformación institucional, que tuvo entre sus principales hitos la modernización y ampliación del Monumental, hoy consolidado como el estadio más convocante del mundo y uno de los grandes escenarios del fútbol mundial.

Por su parte, Inter Miami ha protagonizado un proceso de expansión sin precedentes, que lo convirtió en una de las marcas de mayor crecimiento y reconocimiento internacional del fútbol. La llegada de Leo Messi, el mejor jugador de todos los tiempos, constituye el mayor hito de ese recorrido, acompañado por la incorporación de grandes figuras internacionales y el desarrollo de un proyecto deportivo e institucional con ambiciones globales.

El evento será organizado por COC Global, empresa responsable de la producción y coordinación general del encuentro, en articulación con River Plate e Inter Miami. La iniciativa buscará ofrecer una experiencia que trascienda los 90 minutos de juego, combinando el espectáculo deportivo con distintas propuestas destinadas a los hinchas de ambos clubes.

La presencia de Messi en el Monumental tendrá, además, un significado especial: el regreso de la leyenda de la Selección Argentina a uno de los escenarios más emblemáticos de su historia con la camiseta nacional. Será una oportunidad para que miles de hinchas vuelvan a disfrutar de su fútbol en Buenos Aires, en un estadio que ha sido protagonista de algunos de los momentos más importantes de su trayectoria con la Selección.

Más allá de su carácter amistoso, el partido será una verdadera celebración del fútbol, de sus protagonistas y de la proyección internacional de dos instituciones que comparten la vocación de seguir creciendo y llevando su identidad a nuevas audiencias.

El próximo 19 de enero, el Estadio Monumental será escenario de una jornada especial para los hinchas de ambos clubes y para todos los amantes del fútbol, en un espectáculo que volverá a situar a Buenos Aires en el centro de la escena deportiva internacional.

Los detalles sobre la organización, la venta de entradas y las actividades previstas serán anunciados próximamente a través de los canales oficiales de ambas instituciones.