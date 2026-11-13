Estudiantes le ganó 3-2 a Independiente Rivadavia y se coronó campeón de la Supercopa Argentina

El Pincha lo ganaba 2-0, sufrió un empate agónico sobre la hora tras una ráfaga de la Lepra mendocina y terminó festejando en el alargue con un cabezazo salvador de Lucas Alario. Con esta conquista en Córdoba, el equipo platense levantó este trofeo por primera vez y alcanzó los 20 títulos en su historia.

Estudiantes se coronó campeón de la Supercopa Argentina tras vencer 3-2 a Independiente Rivadavia de Mendoza en el alargue. En un partido épico y cambiante de principio a fin, el Pincha supo sobreponerse a un desenlace dramático para desatar el delirio de toda La Plata.

El encuentro puso cara a cara a los dos grandes monarcas del calendario nacional: el equipo platense, que accedió a esta instancia en su condición de ganador del Trofeo de Campeones, y la Lepra mendocina, que se ganó su lugar tras conquistar la Copa Argentina. Lo que parecía un triunfo encaminado por dos goles de diferencia para los pincharratas se transformó en una batalla agónica cuando los cuyanos alcanzaron el empate sobre el cierre, obligando a definir la historia en el alargue con un cabezazo salvador de Lucas Alario.

Con esta consagración en territorio cordobés, el León levantó esta copa por primera vez y alcanzó la imponente cifra de 20 títulos oficiales a lo largo de su historia, consolidando su estirpe copera y sumando una nueva estrella a sus vitrinas.

Estudiantes se mostró algo superior en un primer tiempo friccionado

La primera mitad fue un trámite dinámico con mucha disputa física, donde Estudiantes asumió el protagonismo ante un Independiente Rivadavia que intentaba responder golpe por golpe.

Apenas iniciado el encuentro, el Pincha avisaba con sus jugadores de alta jerarquía. Fabricio Pérez y Guido Carrillo fueron los que más exigían a la última línea mendocina. No obstante, siempre se toparon con la firmeza del defensor Iván Villalba y con las grandes intervenciones del arquero Emmanuel Gómez Riga.

Cerca de la media hora, mientras Alfredo Berti y Alexander Medina se mostraban muy activos desde el banco, el equipo platense tenía un poco más la posesión de la pelota, aunque el partido se tornaba cada vez más friccionado, con varias faltas, especialmente en el mediocampo.

Con el control de la pelota, Estudiantes siguió insistiendo de la mano de un Tiago Palacios muy activo, que cambiaba el ritmo, encaraba y generaba las situaciones más claras. En una de ellas, tras un pase suyo, Pérez intentó picar la pelota por encima del arquero, pero su remate se fue apenas rozando el palo derecho.

Finalmente, ambos equipos se fueron al descanso con el marcador en cero y una imagen clara de lo que habían sido los primeros 45 minutos: muchas infracciones y muy poca efectividad de cara al arco.

Lluvia de goles y un segundo tiempo agónico para Independiente Rivadavia

Luego de una etapa inicial disputada y sin equivalencias en el marcador, el Pincha salió decidido a acorralar a la Lepra en el arranque del complemento, y así lo logró en los primeros minutos.

Tras algunas aproximaciones previas, entre ellas un remate desviado de Tiago Palacios y varios despejes de la defensa mendocina, el partido finalmente se abrió a favor del Pincha. Luego de un tiro de esquina ejecutado con precisión por Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo, capitán y gran referente del equipo platense, apareció completamente libre en el área y conectó un potente cabezazo para poner el 1-0 y desatar el delirio de toda La Plata.

Inmediatamente después del gol, Berti movió el banco en busca de una reacción anímica y táctica: mandó a la cancha a Gonzalo Ríos y Fabrizio Sartori, con la intención de darle mayor poder ofensivo a una Lepra que salió decidida a buscar el empate.

A pesar de los cambios y de la ilusión mendocina, todo se derrumbó apenas diez minutos después del cabezazo de Carrillo. Tras una excelente jugada colectiva, que tuvo como sello distintivo la genialidad de Alexis Castro al tocar la pelota de taco, el propio delantero le ganó la espalda a su marcador y quedó mano a mano con el arquero. Todo parecía indicar que llegaría el 2-0 con su sello, pero ocurrió algo inesperado: Carrillo se detuvo para ensayar un amague dentro del área y, en una desafortunada acción, el defensor Villalba terminó llevándose por delante la pelota y convirtiéndola en su propio arco. Así, el Pincha amplió la ventaja sin necesidad de que su goleador definiera la jugada.

Como era de esperarse, tras el gol en contra, Independiente Rivadavia perdió el orden y se convirtió en un equipo descontrolado. En los minutos finales, los mendocinos apelaron a la garra, los pelotazos y la pierna fuerte, en busca de, al menos, descontar y maquillar el resultado. De tanto insistir, la Lepra encontró su premio: tras un exquisito centro, José Florentín apareció para marcar el 2-1 sobre el final y devolverle la ilusión a toda la provincia de Mendoza.

Estudiantes se replegó y le cedió terreno a un Independiente Rivadavia que estaba totalmente lanzado al ataque y con todas sus armas en cancha. De manera inesperada y agónica, el equipo de Berti encontró el empate en los últimos minutos y desató la locura mendocina.

¿El héroe del segundo tiempo mendocino? Iván Villalba, el mismo que minutos antes había convertido un gol en contra. En su desesperada búsqueda del empate, toda la Lepra se lanzó al ataque. Matías Fernández envió un centro preciso y el zaguero se elevó para lanzarse de palomita, al mejor estilo Superman, y estampó el 2-2. El gol desató la locura de toda la parcialidad mendocina y llevó la definición al alargue.

El alargue terminó coronando al Pincha

Ya en el alargue, Independiente Rivadavia parecía estar mejor anímicamente después del agónico gol de Villalba. Sin embargo, Estudiantes, fiel a su identidad de no dar nada por perdido y luchar hasta el final, salió a disputar los primeros 15 minutos con la intención de recuperar la ventaja. Y lo consiguió: el Pincha volvió a golpear y se puso nuevamente arriba en el marcador.

Baltazar Rodríguez envió un centro preciso al área que encontró directamente la cabeza de Lucas Alario. El delantero se elevó por encima de la defensa mendocina y conectó un gran cabezazo, que colocó junto al palo derecho para marcar el 3-2 a favor del Pincha.

Pese al peligro que generaba la Lepra en su búsqueda del empate, Estudiantes no se conformó con resguardar la ventaja, sino que siguió buscando ampliar el marcador. El Pincha afrontó los minutos finales con la intensidad que lo caracteriza y defendió su identidad hasta el último instante: meter y meter, sin importar el contexto.

De esta manera, Estudiantes se consagró campeón de la Supercopa Argentina por primera vez en su historia y sumó un nuevo trofeo a sus vitrinas, que ya acumulan 20 títulos entre conquistas locales e internacionales. Sin embargo, todavía queda un sueño por cumplir: conquistar la Copa Libertadores, el trofeo más anhelado por todo el pueblo platense y con el que busca coronar un año inolvidable.