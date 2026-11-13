Othar: "El deporte es una forma de vida y lo vamos a demostrar el domingo"

El intendente encabezó la presentación del Desfile del Deporte Comodorense, que reunirá este domingo a más de 4.000 deportistas de 62 disciplinas, en una jornada que pondrá en valor el crecimiento y la identidad deportiva de la ciudad.

Este jueves, el intendente Othar Macharashvili encabezó el lanzamiento del Desfile del Deporte Comodorense, una propuesta que reunirá a deportistas, clubes e instituciones de la ciudad en una jornada de reconocimiento y celebración de la actividad deportiva local. Del acto participaron, además, la secretaria de Gobierno, Jordana Mrla; miembros del gabinete municipal; legisladores nacionales y provinciales; concejales; referentes de distintas instituciones; dirigentes y deportistas.

La actividad se desarrollará este domingo en el casco céntrico de Comodoro Rivadavia. La concentración está prevista para las 10:00 horas, mientras que el desfile comenzará a las 11:00 horas sobre calle San Martín. Se prevé la participación de más de 4.000 deportistas y más de 300 instituciones, que representarán a 62 disciplinas, incluyendo deportes adaptados.

Durante su discurso, Macharashvili destacó la trayectoria y el crecimiento del deporte comodorense, y convocó a continuar fortaleciendo el trabajo conjunto entre el Estado, las instituciones y la comunidad. En ese sentido, afirmó que “el deporte es una forma de vida y lo vamos a demostrar el domingo con este desfile”.

Continuando en ese tenor, manifestó que “no hay ciudad en el país que tenga el desarrollo deportivo que tiene Comodoro; no es algo que ocurrió de un día para el otro, sino que se vino consolidando”, al tiempo que remarcó que “debemos continuar trabajando en la unidad y en el acompañamiento a nuestros jóvenes y nuestros adultos mayores”.

Por otra parte, el intendente anunció que los fondos que estaban previstos para la realización de la Expo Deportes serán destinados a la reconstrucción y remodelación del Albergue Municipal, con el objetivo de transformarlo en un nuevo hotel deportivo. Al respecto, aclaró que la decisión fue consensuada con la dirigencia deportiva. Finalmente, felicitó a los referentes de las instituciones por “el esfuerzo y la dedicación que le ponen a sus instituciones”.

Por su parte, el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, destacó el trabajo que hay detrás de la organización del desfile y la participación de las entidades deportivas, al indicar que “el domingo vamos a mostrar lo que somos, qué hacemos, cómo nos desarrollamos y cómo crecemos. Si hay una decisión política es porque realmente hemos encontrado en dirigentes y deportistas la posibilidad de cambiar y transformar la sociedad”.

Además, detalló que más de 200 personas trabajan en la organización del evento con el objetivo de garantizar una jornada dinámica y de celebración para toda la comunidad.

Finalmente, Sixto Peralta, referente de la Comisión de Actividades Infantiles (CAI), destacó el rol del deporte en la formación de niños y jóvenes y la importancia del acompañamiento estatal. “Creo en los valores del deporte, es una pata importante en el crecimiento de los chicos y en nuestra cultura, lo que lo hace realmente imprescindible. Estar juntos y tener al Estado acompañándonos es fundamental para que sigamos trabajando por los chicos, que es lo más importante”, sostuvo.